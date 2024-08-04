‘Zarar etmemiz söz konusu değil’

ZiraatBankası ve Halkbank'tan son dönemde bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında her iki bankanın zarar ettiğine yönelik ifadelerin yer alması üzerine açıklama geldi. Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Bankamız, güçlü ve sağlıklı finansal göstergelerle faaliyetlerini sürdürmekte olup, mali tabloları düzenli olarak kamuoyuna açıklanmaktadır. Bu tablolardan da görüleceği üzere; bankamızın faaliyetleri nedeniyle zarar etmesi söz konusu olmadığı gibi, sektör normlarına uygun seviyelerde kar eden bankalar arasında yer almaktadır" denildi. Halkbank'tan yapılan açıklamada ise "Bankamızın faaliyetleri nedeniyle zarar etmesi söz konusu değildir. Kamuoyu ile paylaşılan mali verilerimizde bankamızın her dönem net kar elde ettiği açık bir şekilde görülmektedir. Bankamız, sektördeki bankalar arasında; toplam TL bilanço büyüklüğünde 3., toplam TL krediler büyüklüğünde ise 2. sırada, reklam ve tanıtım giderlerinin de içerisinde yer aldığı işletme giderlerinde ise sektörde 6. sırada yer almaktadır" ifadelerine yer verildi.