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Giriş Tarihi: 22.8.2024

Zengine vergi affı gündeme gelmedi

Zengine vergi affı gündeme gelmedi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, son vergi paketinin yasalaşması sürecinde zenginlere vergi affının hiçbir aşamada gündeme dahi gelmediğini söyledi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hükümetin çalışmaları hakkında yapılan temelsiz açıklamalara ve spekülatif yorumlara itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımızın vergi paketi hususunda tercihleri tam aksine net bir şekilde geniş kesimlerinden yana, çok kazanandan çok almayı öngören bir yaklaşım ile çalışmaların yapılması yönünde olmuştur" dedi.
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Zengine vergi affı gündeme gelmedi
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