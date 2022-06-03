Zeray İnşaat Dora Hill’i 731 günde teslim edecek

ZERAY İnşaat, Kocaeli'ne 430 bağımsız birimden oluşan Dora Hill projesi inşa ediyor. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 720 bin metrekare alanda yapılacak Zeray Dora Hill, 50 adet 1+1, 70 adet 2+1, 230 adet 3+1, 80 adet 4+1 olmak üzere toplam 430 adet bağımsız bölümden oluşuyor. 20 Nisan'da ön talep dönemiyle satışlara başlayan projede, metrekare birim fiyatı ortalama 16 bin 750 TL. Projede lansman dönemine özel yüzde 10 indirim, yüzde 5 peşinat ve vade farksız esnek ödeme imkânları da sunuluyor. Toplam inşaat süresi 731 gün olarak planlanan projenin 30 Mayıs 2024'te teslim edilmesi bekleniyor.Zeray İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Zeray, "Proje bölge olarak, İzmit'te yeni yerleşim alanı ve emsali oldukça düşük olan bir bölgede. Bu aks geçmiş dönemde hak ettiği değeri görmemiş olsa da Dora Hill projemizle, hak ettiği değeri yakalayacaktır" dedi. Projenin iç mimarı Neslihan Pehlivan, huzur veren bir mekân olması için yeşil rengi kullanmayı tercih ettiklerini belirterek, şu bilgileri verdi: "Proje alanına ilk gittiğimde düşündüğüm tek şey bu doğa güzelliğini iç mekâna nasıl taşıyacağım oldu. Yani ilham kaynağım doğa oldu. Rengin insan psikolojinde çok etkin olduğunu düşünürsek insana güven ve huzur veren bir mekân olması için yeşil rengi kullanmayı tercih ettim." Dairelerin ferah ve güneş alacak şekilde tasarladığını belirten projenin mimarı Figen Erturan da, "Proje alanımız rakım olarak bölgenin en yüksek noktasında, adeta tüm körfezi kucaklayan konumda. Arazinin tomografik yapısı ve konumu, mimari konseptin de ilham kaynağı oldu. Blok formu ve yerleşimleri tüm körfeze hâkim, arazi eğimine uygun farklı kotlarda konumlanırken sosyal aktivite alanlarımız, projenin ana aksı üzerinde blokların merkezinde projelendirildi" dedi.DORA Hill'in Zeray'ın ulusal projeler üretme gayesini pekiştiren önemli bir proje olduğunu belirten Zeray Genel Müdürü Fayik Ortaç, "Projemiz 2021-2025 dönemi beş yıllık stratejik planlamamız kapsamında başlatılan ve ulusal projeler üretme gayemizi pekiştiren önemli bir proje. Ülkemizde son dönemlerde yaşanan fiyat artışlarına paralel olarak artan maliyetlerimize rağmen, Zeray olarak sorumluluk almaya devam edeceğiz" dedi.