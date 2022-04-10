Zeren Group Holding’e üst düzey 2 yeni isim

Yarım yüzyıla yaklaşan öyküsüyle Zeren Group Holding'in, mali danışmanlıktan inşaata, gayrimenkul yatırımından medya ve açık hava reklamcılığına, bilgi teknolojilerinden otomotive, turizmden enerjiye kadar hizmet ve üretim yaptıkları alanlar bulunuyor.
Genel Müdür ve İcra Kurulu Başkanı Ulvi Kadakal oldu
Zeren Group Holding'de gerçekleşen organizasyon değişimi ile ilgili yapılan açıklamada İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Ulvi Kadakal oldu. Kariyeri boyunca uluslararası birçok kurumda Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı rollerinde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunan ve yönetim danışmanı olarak birçok uluslararası şirkete stratejik danışmanlık hizmetleri veren Ulvi Kadakal, 2022 yılı itibariyle çalışmalarını Zeren Group Holding bünyesinde İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdür unvanıyla sürdürüyor.
Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun olan Ulvi Kadakal, TÜRKONFED, SEDEFED, DEİK ve İstanbul Dijital Dönüşüm Merkezi gibi birçok ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütlerinde görev almıştır.
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