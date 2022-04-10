Zeren Group Holding’e üst düzey 2 yeni isim

Yarım yüzyıla yaklaşan öyküsüyle Zeren Group Holding'in, mali danışmanlıktan inşaata, gayrimenkul yatırımından medya ve açık hava reklamcılığına, bilgi teknolojilerinden otomotive, turizmden enerjiye kadar hizmet ve üretim yaptıkları alanlar bulunuyor.

Genel Müdür ve İcra Kurulu Başkanı Ulvi Kadakal oldu



Zeren Group Holding'de gerçekleşen organizasyon değişimi ile ilgili yapılan açıklamada İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Ulvi Kadakal oldu. Kariyeri boyunca uluslararası birçok kurumda Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı rollerinde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunan ve yönetim danışmanı olarak birçok uluslararası şirkete stratejik danışmanlık hizmetleri veren Ulvi Kadakal, 2022 yılı itibariyle çalışmalarını Zeren Group Holding bünyesinde İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdür unvanıyla sürdürüyor.







Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun olan Ulvi Kadakal, TÜRKONFED, SEDEFED, DEİK ve İstanbul Dijital Dönüşüm Merkezi gibi birçok ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütlerinde görev almıştır.



İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine Gülnur Narin getirildi

20 yılı aşan iş yaşamında çeşitli sektörlerde, yerli ve yabancı şirketlerin İnsan Kaynakları departmanlarında farklı düzeylerde görevlerini başarıyla yerine getiren Narin, Nisan 2022 itibariyle Zeren Group Holding A.Ş. bünyesinde İnsan Kaynakları Direktörü olarak göreve başladı.Dokuz Eylül Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık bölümü mezunu olup, Bahçeşehir Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları yüksek lisans bölümde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak dersler veren Gülnur Narin, "Yetenek Yönetimi", "Çeşitlilik", "Çalışan Bağlılığı" gibi "Global İnsan Kaynakları" projelerinde etkin rol alarak, özellikle İnsan Kaynakları sistem kurulumu ve kurumsal dönüşüm ve gelişim süreçlerini Zeren Group çatısı altında sürdürecek.