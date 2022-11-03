Zeytin’in 2022-2023 rekolte tahmini

"ÜLKEMİZ OLUMSUZ DEĞİŞİKLİKLERDEN EN AZ ETKİLENDİ"

İspanya'nın yaklaşık yüzde 50 ürün kaybı nedeniyle 750 bin tonlara düştüğü dönemde Türkiye'nin 421 bin ton zeytinyağı üretiminin ülke tarihinin en yüksek rakamı olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin bu rakamla İtalya ve Tunus'un önünde ikinciliğe yerleşeceğini anlatan Tan, "Sektörün bütün bileşenleri büyük bir sinerji içinde, büyük bir çaba gösterdi ve bugünlere geldik. Bu yılın anlamı çok büyük." dedi.

Tan, dünyada zeytinyağı üretiminde çok önemli düşüşler olduğuna dikkati çekti.

İtalya'da da yüzde 50 kayıp olduğunu belirten Tan, şunları kaydetti:

"İtalya'nın 330 bin ton civarında bir yağı var ki sadece iç tüketimi 600 bin tondur. Yeterli bir yağı yok. Yine aynı şekilde İspanya 750 bin ton. Normalde 1 milyon 450, 1 milyon 500 bin ton üreten bir ülke. Tunus 200-260 bin ton yani ortalama 230 bin ton. Bizde 421 bin ton. Yunanistan 300 bin ton civarında aldığımız haberlere göre. Dünyada büyük bir zeytinyağı, zeytin arz noksanlığı olduğu için bu talepler Türkiye ve Yunanistan tarafından karşılanmaya gidilecek. Bu bile yeterli değil, o nedenle İtalya ve İspanya da özellikle zeytinyağı fiyatlarının yükseleceği bütün yetkili makamlar tarafından açıklanıyor. Bunda en büyük neden küresel iklim değişikliği nedeniyle zeytinci Avrupa ülkeleri İtalya, İspanya, özellikle İspanya'da ve Tunus'ta küresel iklim değişikliği son 500 yılın en kurak yılını geçirmelerine sebep oldu ve bu da zeytin veriminde muazzam düşüklükler yarattı. Ülkemiz zeytin ağacının ana vatanı olduğu için bu olumsuz değişikliklerden en az etkilendi ve bizde milli yerli çeşitlerin önemi çok daha ortaya çıktı."