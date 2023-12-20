Zeytinburnu ve Bahçeşehir’de Selenium Kalitesi

Türkiye'de markalı konut kavramına öncülük eden Aşçıoğlu, Selenium markası ile İstanbul'un en merkezi bölgelerinden Beşiktaş, Fulya, Mecidiyeköy, Ulus, Ataköy gibi yerlerde yüksek kaliteli projeler inşa etti. Aşçıoğlu, günümüzde Selenium markasını Zeytinburnu ve Bahçeşehir'e kazandırıyor.

SELENİUM PARK'IN %90'I SATILDI

Tarihi sur manzarası, ulaşım çeşitliği, ürün karması, yatay ve çok beğenilen mimarisi ile farklılaşarak öne çıkan Selenium Park, büyük bir talep alarak %90 satış başarısına ulaştı. Projenin %80'i yaşam amaçlı alım yapılanlar tarafından tercih edilirken, kalanı yatırımcılar tarafından değerlendirildi. Yaklaşık 32 dönüm büyüklüğündeki parka komşu Selenium Park, 2+1'den 5,5+1 bahçe dubleksine uzanan konforlu daireleri, yatay mimarisi ve geniş yeşil alanları, Marmaray Kazlıçeşme durağına olan yürüme mesafesi, Avrasya Tüneli ve D-100 karayoluna yakınlığı ile benzersiz bir noktada konumlanıyor. Selenium Park'ın, yürüme mesafesinde 4 hastane ve 3 üniversite bulunuyor. Tarihi yarımada ve boğaz hattına kolay ulaşım imkânı sağlayan Kabataş-Bağcılar tramvayı ve projelendirilen Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı da Selenium Park'a değer katıyor.

Araç erişimine tamamen kapalı peyzaj mimarisi ile tasarlanan Selenium Park'ta, gün ışığı alan kapalı havuz, özel sinema odası, fitness, sauna, buhar odası, Türk hamamı, masaj odası, kapalı çocuk oyun odası, açık çocuk oyun alanı, yürüyüş ve koşu parkurları gibi geniş sosyal alanlar yer alıyor.

BAHÇEŞEHİR'DE YATAY MİMARİYLE BUTİK BİR YAŞAM PROJESİ

Günümüzde İstanbul'un planlı ve modern semtlerinden biri olan Bahçeşehir'de butik bir yaşam sunacak olan Selenium Life, bölgenin dokusuna uygun bir şekilde modern bir mimari yaklaşımla inşa edilecek.

Etkileyici cephesi, geniş peyzaj alanı ile aile yaşamının tüm beklentisine uygun şekilde tasarlanan Selenium Life, zemin + 6 katlı toplam 4 bloktan oluşacak. Geniş balkonlu, teraslı veya bahçeli daireler seçenekleriyle 2+1'den 6+1'e kadar değişiklik göstereceği Selenium Life'ta yalnızca 129 aile yaşayacak. Ofis, dükkân, otel vb. ticari ünitelerin yer almayacağı proje ile dünyada en fazla tercih edilen çevre dostu bina derecelendirme sistemi LEED Yeşil Bina Sertifikası alınması hedefleniyor.

Aşçıoğlu, Selenium markası ile İstanbul, İzmir ve Muğla gibi lokasyonların merkezi noktalarında projeler geliştirmek adına çalışmalarına devam ediyor.