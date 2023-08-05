Zeytinyağında fiyatlar geri çekilecek

Zeytinyağı ihracatı yasağıyla ilgili yeni bir açıklama yapan Ticaret Bakanlığı kutulu, ambalajlı, katma değeri yüksek zeytinyağı ihracatında kısıtlama olmadığını belirtti. "Bolluk döneminde zeytinyağı ihracatımızın katma değerli ve yüksek fiyatlı olmasından memnuniyet duyarız" görüşüne yer verilen açıklamada yüksek fiyatla vatandaşın mağdur edilmesine izin verilmeyeceği vurgulandı. İhracat kısıtlama kararının kısa sürede iç piyasada yükselmiş fiyatları geriye çekeceği, önümüzdeki sezon da benzer durumlar yaşanması durumunda daha farklı tedbirler alınacağı ifade edildi. Son zamanlarda küresel ısınma ve bunun neticesinde Akdeniz havzasındaki baskın kuraklıktan dolayı İspanya ve İtalya başta olmak üzere birçok ülkede zeytin ve zeytinyağı üretiminin büyük hasar aldığı ve küresel ölçekte zeytinyağı fiyatlarının tavan yaptığına dikkat çekildi. Bakanlık açıklamasında ayrıca Ankara ve İstanbul'da araç stokçuluğu yapıldığına dair bazı ihbarların geldiği ve konunun takip edildiği bildirildi.