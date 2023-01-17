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Giriş Tarihi: 17.1.2023 17:03 Son Güncelleme: 17.1.2023 17:05

Zincir Mağazalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yeniden Serhan Tınastepe'yi seçti

Zincir Mağazalar Derneği üyeleri 16 Ocak 2023 Pazartesi günü yapılan Genel Kurul’da Serhan Tınastepe ile devam kararı aldı. Yeni dönemde derneğin önemli gündem maddesi verimlilik olacak.

Zincir Mağazalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yeniden Serhan Tınastepe’yi seçti
Gıdadışı modern perakendenin önemli temsilcisi Zincir Mağazalar Derneği 16 Ocak 2023 Pazartesi günü üyelerinin geniş katılımıyla Olağan Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdi.
Güçlü üye yapısı ve kapsayıcı sektörel çalışmalarıyla önemli bir yer edinen Zincir Mağazalar Derneği'nin modern perakendenin yüzde 70'ini temsil eder bir konuma geldiğini ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe, bunda en önemli payın üyelerin çalışmalara verdiği bilgi paylaşımı ve katılım desteği olduğunun altını çizdi. Yeni dönemde de mevcut çalışmalara yenilerinin eklenerek devam edeceğini belirten Tınastepe, genişleyen üye yapısıyla önemli perakendecilerin dernek bünyesine katıldığını ve çalışmaların bu yolla da çeşitleneceğini vurguladı.
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Zincir Mağazalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yeniden Serhan Tınastepe'yi seçti
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