Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Zincir marketler için kısıtlama önerisi
Giriş Tarihi: 24.4.2022

Zincir marketler için kısıtlama önerisi

Zincir marketler için kısıtlama önerisi
Tarım ürünleri alanında yürütülen sektör incelemesi kapsamında hazırladığı "Yaş Sebze ve Meyve Sektör İncelemesi Raporu"nu tamamlayan Rekabet Kurumu, tarım ürünlerinde fiyat istikrarının sağlanması için zincir marketlerin alıcı güçlerinin sınırlandırılması ve Ticaret Bakanlığı nezdinde haksız ticaret uygulamalarına yönelik tedbirlerin hayata geçirilmesi önerisinde bulundu. Raporda, zincir marketlerin alıcı güçlerinin sınırlandırılması için Ticaret Bakanlığı nezdinde haksız ticaret uygulamalarına yönelik tedbirlerin hayata geçirilmesi tavsiye edildi. Öte yandan, tedarik zincirinin boyunun kısaltılması için tüccar, komisyoncular, nakliyeciler, depolama gibi aracıların üstlendikleri fonksiyonların üretici birlikleri vasıtası ile yerine getirilmesi gerektiği bildirildi.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Zincir marketler için kısıtlama önerisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA