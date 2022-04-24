Zincir marketler için kısıtlama önerisi

Tarım ürünleri alanında yürütülen sektör incelemesi kapsamında hazırladığı "Yaş Sebze ve Meyve Sektör İncelemesi Raporu"nu tamamlayan Rekabet Kurumu, tarım ürünlerinde fiyat istikrarının sağlanması için zincir marketlerin alıcı güçlerinin sınırlandırılması ve Ticaret Bakanlığı nezdinde haksız ticaret uygulamalarına yönelik tedbirlerin hayata geçirilmesi önerisinde bulundu. Raporda, zincir marketlerin alıcı güçlerinin sınırlandırılması için Ticaret Bakanlığı nezdinde haksız ticaret uygulamalarına yönelik tedbirlerin hayata geçirilmesi tavsiye edildi. Öte yandan, tedarik zincirinin boyunun kısaltılması için tüccar, komisyoncular, nakliyeciler, depolama gibi aracıların üstlendikleri fonksiyonların üretici birlikleri vasıtası ile yerine getirilmesi gerektiği bildirildi.