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Giriş Tarihi: 6.3.2024

Zincir marketlerde glutensiz dönem

Zincir marketlerde glutensiz dönem
Şube sayısı 200'den fazla olan zincir marketlere glütensiz ürün ve atıştırmalık bulundurma zorunluluğu getirildi. Uygulamada glüten intoleransı yaşayanların glütensiz gıda ürünlerine erişimini sağlamak amaçlandı. 250 metrekareden fazla satış alanına sahip mağazalar şubelerinde glütensiz olmak üzere un, tatlı ve tuzlu atıştırmalığı satışa hazır bulundurmakla yükümlü kılındı. 400 metrekareden fazla satış alanına sahip şubelerinde de glütensiz olmak üzere ekmek, un, makarna, tatlı ve tuzlu atıştırmalığı, süreklilik arz edecek şekilde ve talebi karşılayacak miktarda satışa hazır bulunduracak. Düzenlemenin bazı hükümleri 1 Haziran'da, bazıları da 1 Eylül 2024'te yürürlüğe girecek.
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Zincir marketlerde glutensiz dönem
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