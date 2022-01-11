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Giriş Tarihi: 12.1.2022

Zincir marketlere cezanın gerekçesi haftaya açıklanıyor

Zincir marketlere cezanın gerekçesi haftaya açıklanıyor
REKABET Kurumu Başkanı Birol Küle, zincir marketlere kesilen 2.7 milyar liralık cezanın gerekçeli kararının hafta başı açıklanacağını belirterek, "Cezanın nedenini, tedarikçiler aracılığı ile zincir marketler arasındaki fiyat geçişlerini birlikte sağlamak olarak özetleyebiliriz" dedi.

REKABETÇI IŞ MODELLERI
Rekabet Kurumu tarafından 'Ödeme Hizmetlerinde Finansal Teknolojiler Paneli' düzenlendi. Panelde konuşan Başkan Küle, "Bu karara gerekçe teşkil eden tüm delilleri, yapmış olduğumuz çalışmaları ve alınan karardaki delil niteliği taşıyan tüm yazışmaları, iletişimi, koordinasyonu gerekçeli kararda görebileceksiniz" diye konuştu. Finans sektöründe tüketicilerin, dijital kanallar üzerinden deneyimledikleri ürün ve hizmetler ile ihtiyaçlarını çok daha hızlı ve kolay giderme imkânına kavuştuğunu belirten Küle, "Ödeme hizmetlerinde gözlemlenen teknoloji odaklı dönüşüm, bir taraftan tüketiciler için ürün ve hizmet çeşitliliğinin artmasını sağlarken diğer taraftan yeni oyuncuların pazarda kendine yer edinmesini sağlıyor. Bu durum, finansal piyasaların ve ödeme hizmetlerinin yerleşik hizmet sağlayıcıları ile pazardaki yeni oyuncular arasında bir rekabet ortamını doğuruyor. Artan rekabete bağlı yenilikçi iş modelleri de gelişiyor. Rekabet Kurumu'nun ödeme hizmetleri alanında yürüttüğü incelemeler de artış eğilimine girdi. Menfi tespit/ muafiyet ya da soruşturma süreçleri üzerinden Rekabet Kurulu'nun bu alana ilişkin verdiği kararlar ile konuya ilişkin sektör oyuncularına rehber olabilecek yaklaşımlar ortaya konuldu" dedi.

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Zincir marketlere cezanın gerekçesi haftaya açıklanıyor
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