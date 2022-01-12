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Giriş Tarihi: 13.1.2022

Zincir marketlere ürün sınırlaması geliyor

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Zincir marketlere ürün sınırlaması geliyor

Küçük esnafı korumak için zincir marketlere belli ürünlerin satışı konusunda sınır geliyor. Önümüzdeki dönemde Meclis'e sunulacak yasa teklifi kapsamında, küçük zincir marketler sigara, telefon, mobilya, beyaz eşya, tekstil gibi ürünleri satamayacak

TESK ve ilgili meslek kuruluşlarının temsilcileri bakanlar ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sorunlarını iletti. Zincir marketler ile mücadele edemediklerini belirterek belli ürünlerin satışının buralarda sınırlanmasını istedi. Erdoğan da çalışma yapılması talimatını verdi. Yapılan çalışma kapsamında zincir marketlerin hizmet verdikleri alanlarına göre neleri satıp neleri satamayacakları belirlenecek. Burada bir kademelendirme yapacak. 5 bin metre ve üstünde alanlara sahip marketler için sınırlama geçerli olmayacak. Bunun altında alana sahip marketler için ise tek tek alanlarına göre bir listeleme yapılacak. Örneğin, "Alanı bin metrekare olan marketler beyaz eşya, telefon, 2 bin metrekare olanlar mobilya, sigara gibi ürünleri satamaz" denilecek.

400 M2 ALTINA SINIR
Teklifle, 400 metrekarenin altındaki marketlerde beyaz eşya, telefon, sigara, züccaciye, mobilya, tekstil, ev eşyaları gibi ürünlerin satışı yasaklanacak. Buralarda sadece gıda ve temizlik maddeleri satılabilecek. Bu marketlere ekmek ile ilgili bir sınırlama getirilmesinin düşünülmediği bildirildi.

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Zincir marketlere ürün sınırlaması geliyor
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