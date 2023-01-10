Zincir marketlerin sabit fiyat uygulaması! Bakan Nebati: Daha da genişleyecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: (Zincir marketlerin 'sabit fiyat' uygulaması ile ilgili) Perakende sektörü destek veriyor, verecek. Daha da genişleyecek. Önemli olan buradaki şey, enflasyonla ilgili beklentiler kırılınca, son yaptığımız şeylerle beklentiler oldukça düşmüş.

Bakan Nebati: (Ocak ayında aylık enflasyon eksi gelir mi?) 'Yok, eksi ile ilgili beklentimiz yok. Bizim için önemli olan makul seviyelerde olması. Hedefler doğrultusunda gerçekleşmesi. Yıl sonu hedeflerimizle bağlantılı olması'

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