Ziraat Bankası’na rekor sendikasyon

Ziraat Bankası, toplam 1.7 milyar dolarlık sendikasyon kredisi temin etti. Kredi, Türkiye'de bir banka tarafından tek seferde ve toplamda sağlanan en büyük ve en geniş katılımlı, sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi oldu. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Orta Vadeli Program ile uyumlu olarak uygulanan disiplinli para ve maliye politikalarının, ekonomide atılan kararlı adımlar ile kredibilite artışında yaşanan gelişmelerin, ülkeye fon akışını hızlandırdığını ve yatırımcı algısını olumlu etkileyerek dış finansman olanaklarını artırdığını belirtti.Bu yıl gerçekleştirdikleri sendikasyon kredisinin ilave coğrafi çeşitlilik ve maliyet avantajı sunduğunu kaydeden Çakar, "Sendikasyon kredimize 7 yeni ülkeden 21 yeni bankanın katıldığını görüyoruz. Ayrıca geçen yılın aynı dönemine kıyasla sendikasyon kredisi faizlerinde 175 baz puanlık bir gerileme yaşandı. Artan ilgiyi Türkiye ekonomisi ve bankamıza olan güvene bağlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.