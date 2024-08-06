Ziraat Bankası’ndan 30.6 milyar TL kâr

Aktif büyüklüğü, toplam kredi, toplam mevduat ve öz kaynak gibi temel bilanço kalemlerinin yanı sıra şube ağı ve dijital bankacılık kullanıcı sayısı başta olmak üzere birçok alanda lider banka olmayı sürdüren Ziraat Bankası, sürdürülebilir şekilde kâr üretmeye devam ediyor. Faaliyetlerine sağlam mali yapısı ve sağlıklı bilanço göstergeleri ile devam eden banka, yılın ilk yarısında 30.6 milyar lira net kâr elde etti. Ziraat Bankası'nın açıklamasında, "Finansal tablolarımızın güçlü yapısından da görüleceği üzere, sürdürülebilir şekilde kâr üretmeye devam eden bankamız, ekonomimize en yüksek katma değeri sağlama hedefi ile çalışmalarına devam etmektedir" denildi. Yılın ilk yarısı itibarıyla bankanın mevduat toplamı 3.2 trilyonu aşarken, özsermayesi ise 380.9 milyar TL olarak gerçekleşti.Ziraat Bankası, 19 farklı ülke ve 122 noktada faaliyet göstererek 12 milyar dolar yurtdışı aktif büyüklüğe ulaştı. Ziraat Bankası, toplam aktiflerini ise 4.5 trilyon liranın üzerine taşıyarak sektörde birinci sıradaki yerini korudu. Ziraat Bankası, ülke ekonomisine desteğini 3.2 trilyon liranın üzerine çıkararak bu alandaki öncü konumunu pekiştirdi. Ziraat Bankası, tarım sektörünü destekleyerek ülkenin dört bir yanından 1 milyonu aşkın üreticiye ulaştı. Tarımın finansmanına yönelik krediler 490 milyar liraya ulaşırken, bu kredilerin yüzde 30'unu yatırım kredileri oluşturdu. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar 2.3 trilyon liraya ulaşan nakdi kredilerin yüzde 85'ini kurumsal/ticari kredilerden oluşturduğunu söyledi.Finansmandaana kaynağın mevduat olmakla birlikte, yurtdışından temin edilen kaynakları da reel sektörün finansmanında kullandıklarını ifade eden Çakar, "Yurtdışından sağladığımız kaynakların toplamını 15 milyar dolara ulaştırdık" açıklamasında bulundu. Dijital bankacılık ve ödeme sistemleri alanlarında yatırımlara devam ettiklerini ifade eden Çakar, aktif dijital bankacılık müşteri sayısının 22.4 milyon kişiyi aştığını ve şube dışı finansal işlemlerin toplam içindeki payının yaklaşık yüzde 96.1'e ulaştığını kaydetti.