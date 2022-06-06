Ziraat odaları fiyattan memnun

BUĞDAY ve arpa alım fiyatları, 'Türkiye Tahıl Ambarı' olan Konya'da sevinçle karşılandı. Karatay Ziraat Odası Başkanı Rifat Kavuneker, "Cumhurbaşkanımızın açıklamaları bizim beklentimize yaklaşık bir rakam oldu. Çiftçimiz sahada üretmeye, çalışmaya devam ediyor" dedi. Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız ise, "Bu fiyat dünya borsalarına hemen hemen eş değerinde... Bizleri oldukça memnun etti. Hububat tarımının sürdürülebilir olması açısından da önemliydi" diye konuştu. Konya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Burak Kırkgöz de, "Açıklanan fiyatlar çiftçilerimizin maliyetini karşılayabilecek durumda. Çiftçilerin ektiği üründen verim alması gerekiyor. Piyasadaki arpa-buğday alım fiyatları yüksek seyrediyor. Şu anki konjonktürde diğer girdi maliyetlerin de bir artış olmazsa fiyatların iyi olduğunu söyleyebiliriz. Kış yağışlarının bu yıl iyi olması geçen seneye göre rekoltenin artacağını gösteriyor" şeklinde konuştu.