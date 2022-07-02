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Giriş Tarihi: 2.7.2022

Ziraat üretene tarlasını geri verecek

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Ziraat üretene tarlasını geri verecek
Ziraat Bankası, kredi borçları nedeniyle sıkıntı yaşayan çiftçilere derin nefes aldıracak, önemli bir karara imza attı. Ziraat Bankası'nın hesaplarının ele alındığı TBMM KİT Komisyonu'nda Genel Müdür Alpaslan Çakar, tarlaların uygun koşullarla sahiplerine geri satılacağını söyledi. Çakar, çeşitli tahsilat ve teminat nedenlerinden dolayı bankanın üreticiden aldığı tarlaları eski sahiplerine iade edeceklerini söyledi. Çakar, iade işleminin nasıl yapılacağını şöyle anlattı: "Öncelikli olarak çiftçi ya da hayvancılık yapanların iade edilecek tarlalarda tarımsal üretim yapması şartı aranacak. Ekspertiz bedeli üzerinden 'Gel, vaktiyle tarlanı herhangi bir mülahazayla almış olabiliriz. Tarlanı bu ekspertiz bedeli üzerinden al' diyeceğiz. Taksitlendirerek kendisine vermeyi kabul ettik. Bizim amacımız, tarlada üretimin yapılıyor olması. Yani gerekirse 120 aya kadar vadelerle kendilerine tarlalarını geri vereceğiz."

TEK TRAKTÖR YOK
Muhalefet milletvekilleri sokaktaki "çiftçi öldü, bitti, borcunu ödeyemedi, traktörüne bile el koydular" şeklindeki algı operasyonunu komisyon toplantısında da sürdürdü. Çakar ise "Türkiye'de bizim üretim aracına el koyup çektirdiğimiz, yani traktörüne el koyup da üretim aracını aldığımız bir tek müşteri yoktur. Yasal işlem başlatılıyor ama daha sonra traktörler yediemin olarak sahiplerine veriliyor" dedi.

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Ziraat üretene tarlasını geri verecek
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