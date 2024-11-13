Ziraat’in aktifi 5 trilyona çıktı

Türk bankacılık sisteminin en büyük oyuncusu olan Ziraat Bankası 9 aylık mali tablolarını açıkladı. Buna göre, konsolide olmayan verilere göre bankanın aktif büyüklüğü 4 trilyon 948 milyar liraya, kredi hacmi 2 trilyon 575 milyar liraya, mevduatı 3 trilyon 525 milyara, özkaynakları 408.8 milyara ulaştı. Bankanın 9 aylık net kârı ise 50.4 milyar TL olarak gerçekleşti. Bankanın konsolide bilançosunda aktif büyüklüğü 5 trilyon 447 milyar TL oldu. 3.6Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar, denetim raporunda yayınlanan mesajında, "Ülkemizin kalkınması için gerekli olan yatırım, üretim, istihdam, cari denge gibi alanlarda ihtiyaç duyulan finansal katkıyı sağlayan bankacılık sektörünün lideri konumunda olan Ziraat Bankası'nın aktif toplamı 5 trilyon TL seviyesine yükselmiştir" dedi.Çakar, aktiflerin içerisinde en büyük paya sahip olan nakdi kredilerin yaklaşık 2.6 trilyon TL büyüklüğüne ulaştığını, gayrinakdi kredilerle birlikte toplam kredilerin 3.6 trilyon TL seviyesinde bulunduğunu ifade etti. Çakar, nakdi kredilerin büyük kısmının TL cinsinden olduğunu, bunun da reel sektörün finansmanı için kullandırılan kurumsal kredilerden oluştuğunu söyledi.Yeşil dönüşüm, güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji yatırımlarına, kadın ve genç girişimcilere yönelik destek paketlerinin devreye alındığını vurgulayan Çakar, "Ziraat Bankası olarak en öncelikli sektör olan tarım kredilerimizin büyüklüğü 527 milyar TL'ye ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.Uluslararası finansal kuruluşlar ve bankalardan sağlanan krediler gibi yollarla temin edilen yabancı para mevduat dışı kaynakların büyüklüğünün 17 milyar dolara ulaştığına dikkat çeken Çakar, bu kaynakları yurt içinde reel sektörün finansmanında kullandıklarını kaydetti.