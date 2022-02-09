Ziraat’ten çiftçiye yapılandırma

ZIRAAT Bankası, kredi borcu olan çiftçilere kolaylık sağladı. Uygulama, 31 Mart'a kadar geçerli olacak. 30 Kasım 2021 tarihinde tarımsal kredilerden kaynaklı takip hesaplarında bakiyesi bulunanlar yararlanacak.
60 AYA KADAR TAKSİT
Ziraat Bankası
Genel Müdür Yardımcısı Recep Türk
, "Takipteki tarımsal kredi borcunu tek seferde kapatana kredilerin takibe intikal ettiği tarihten sonraki dönem için, temerrüt veya başka herhangi bir ad altında faiz talep edilmeyecek. Tek seferde ödenirse cari kredi faiz oranlarından hesaplanacak toplam borç, faizsiz olarak 60 aya kadar taksitlendirilecek" dedi.