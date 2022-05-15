Ziraat’ten ekonomiye 1.2 trilyon TL destek

Türkiye'de aktif büyüklüğü 1 trilyonu aşan ilk banka olan Ziraat Bankası, yeni bir eşiği daha geçti. Bankanın konsolide olmayan aktif büyüklüğü, bu yılın ilk çeyreğinde, 2021'in aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 1.5 trilyonu geçti. Her segmentte Türkiye'nin lideri olan banka özkaynakta 150 milyarı ilk geçen oyuncu olurken, mevduatta da tarihi bir eşik olan 1 trilyon lirayı geçti. Faaliyet Raporu'nda bankanın ilk çeyrek sonuçlarını değerlendiren Genel Müdürü Alpaslan Çakar, üretimin aksadığı, tedarik zinciri sorunlarının yaşandığı, küresel ölçekte yüksek enflasyon oranlarının görüldüğü ve ülkelerin daha sıkı para politikası uygulamalarını devreye aldıkları bir süreç yaşandığını vurguladı. Kuraklık ve savaş gibi jeopolitik risklerin de etkisi ile gıda ve emtia fiyatlarındaki artışın yanı sıra, stratejik önemdeki ürünlere ulaşmakta sorunlar yaşanabildiğine değinen Çakar, "Kredi ağırlıklı büyüme stratejisi ile ekonomimize daha fazla destek olmayı sürdürüyoruz. Bu bağlamda Mart/2022 sonu itibarıyla, aktif büyüklüğümüz 1.5 trilyon TL'ye, nakdi kredilerimiz 866 milyar TL'ye ve nakdi ve gayrinakdi krediler ile ekonomimize sağladığımız toplam destek 1.2 trilyon TL'ye ulaşmış durumda" dedi.Bu büyüklükleri daha etkin ve ekonomiye daha fazla katkı sağlayacak şekilde yönetmeye odaklandıklarının altını çizen Çakar, "Bu çerçevede selektif bir kredi politikası ile kredi ağırlıklı büyüme ve reel sektörün TL cinsinden finansmanı ana stratejilerimiz olmaya devam ediyor. Nakdi kredilerimizin büyük kısmını oluşturan TL cinsi kredilerimizin yüzde 70'ini reel sektörün finansmanı için kullandırmış durumdayız. Bu kapsamda tarımı, üretimi, istihdamı, yatırımı ve ihracatı öncelikli alanlar olarak ele alıyoruz" diye konuştu.2022'nin ilk üç ayında tarım sektörünün finansmanına yönelik olarak 280 binin üzerinde müşteriye 27.4 milyar TL kredi kullandırılırken, portföye 20 binin üzerinde yeni müşteri kazandırıldı. Banka kaynaklarından kullandırılan tarım kredilerinin bakiyesi 2022 yılı ilk çeyreği sonu itibarıyla 119.4 milyar TL'ye ulaşırken, kredili müşteri sayısı 733 bini aştı. AlpaslanÇakar, "Yeni tarım bankacılığı stratejimizi 'Tarım Ekosisteminin Finansmanı' olarak belirledik. Ülkemizin tarımsal üretim potansiyelinin harekete geçirilmesi, modern tarımın geliştirilmesi, üretim kayıplarının önlenmesi tüm tarım sürecinin planlı bir yapıya kavuşması hedeflerimizdir" dedi.