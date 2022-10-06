Ziraat’ten tarıma 175 milyar lira destek

ZiraatBankası, "tarım ekosisteminin finansmanı" adıyla duyurduğu yeni tarım bankacılığı stratejisi çerçevesinde hem kullandırılan kredi hacmini hem de kredi kullanan üretici sayısını önemli miktarda artırdı. Ziraat Bankası Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Pişmaf, "Yılın ilk dokuz aylık döneminde sayıları 756 bine ulaşan üreticimizin bankamızdaki tarım kredisi miktarı 175 milyar TL'nin üzerine çıktı. Bu kredilerin yaklaşık yüzde 87'si faiz sübvansiyonu uygulanan kredilerden oluşuyor" dedi.Pişmaf, tarım sektörünün kendileri için her zaman öncelikli sektör olduğunu belirtti. Pişmaf, şunları kaydetti: "Toplam tarım kredilerimiz yüzde 61 artışla 175 milyar TL'yi aştı. Bugüne kadarki trendin devam etmesi halinde 2022 yılsonunda kredi rakamının 200 milyar TL'ye ulaşacağını öngörüyoruz. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için gereken kaynağı sağlamaya hazırız. Üreticilerimiz kullandıkları her türlü tarımsal girdinin finansmanı için ihtiyaç duydukları krediyi Ziraat Bankası'ndan temin edebilirler."Ferhat Pişmaf, tarım kredilerinden kaynaklanan takipteki kredi miktarının ve üretici sayısının sürekli olarak azaldığını ifade etti. Pişmaf, "2022'de takipteki tarım kredilerimiz yüzde 18, takip hesaplarında izlenen üretici sayımız ise yüzde 11 düştü. Son iki yılda tarım kredilerinden kaynaklanan takipteki kredi oranımız yüzde 1.57'den 0.50'ye kadar geriledi. Bu yönüyle bankamızın tarım kredileri sektördeki kredilerden önemli ölçüde ayrışmaktadır" diye konuştu.