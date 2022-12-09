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Giriş Tarihi: 9.12.2022 19:12 Son Güncelleme: 9.12.2022 20:18

Zirvede en tatlı sürpriz

Sabah Gazetesi ve A Para'nın ortaklaşa düzenlediği Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda gelecek vizyonu ve 2023 stratejilerinin tüm yönleriyle ele alındığı “Türkiye 2023 Zirvesi” Turkuvaz Medya’da gerçekleşti. Savunmadan enerjiye, gıdadan ulaştırma ve finansa kadar her sektör hedeflerin paylaşıldığı zirvenin kapanışında; köyüne dön projesi kapsamında devlet desteğiyle kurduğu çiftliğinde arıcılık yapan Derya Demircan, programa katılan bakanlara Türkiye’nin prolin değeri en yüksek ballarını hediye etti.

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Zirvede en tatlı sürpriz

Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi Sabah Gazetesi ve ekonomi kanalı A Para tarafından düzenlenen 'Türkiye 2023 Zirvesi & A Para Sohbetleri' Turkuvaz Medya'da gerçekleşti.

ERDOĞAN'IN VİDEOLU KONFERANSIYLA BAŞLADI

Türkiye'nin 2023 vizyonunun anlatıldığı zirveye T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı ile başlanırken, oturumlarda T.C Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum önemli açıklamalarda bulundu.

ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI

Zirveye bakanların yanı sıra T.C. Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Sermaye Piyasa Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Başkanı Prof. Dr. Temel Kotil, HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sedat Karakaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Başkanı Prof. Dr. Temel Kotil, Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı, Kalyon Enerji CEO'su Murtaza Ata, Eti Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer, Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürü Aynur Uluğtekin, IC Holding İcra Kurulu Başkanı ve CEO'su Murat Bayar ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz ve Ege Yapı Group Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı çok sayıda gazeteci ver sektörün önde gelen isimleri katıldı.

EN TATLI SÜRPRİZ

Zirvenin kapanışında ise bakanları tatlı bir sürpriz bekliyordu. Kapanışta Kazdağları'nda kurduğu çiftliğinde arıcılık yapan Derya Demircan, Türkiye'nin antioksidan ve prolin değeri en yüksek ballarını ve Bayramiç ilçesini yakından tanıtma fırsatı buldu. Demircan, T.C Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci başta olmak üzere T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve T.C. Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'na Kazdağları'nda ürettiği ballardan takdim etti.

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Zirvede en tatlı sürpriz
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