Zirvede en tatlı sürpriz

Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi Sabah Gazetesi ve ekonomi kanalı A Para tarafından düzenlenen 'Türkiye 2023 Zirvesi & A Para Sohbetleri' Turkuvaz Medya'da gerçekleşti.

ERDOĞAN'IN VİDEOLU KONFERANSIYLA BAŞLADI

Türkiye'nin 2023 vizyonunun anlatıldığı zirveye T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı ile başlanırken, oturumlarda T.C Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum önemli açıklamalarda bulundu.

ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI

Zirveye bakanların yanı sıra T.C. Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Sermaye Piyasa Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Başkanı Prof. Dr. Temel Kotil, HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sedat Karakaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Başkanı Prof. Dr. Temel Kotil, Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı, Kalyon Enerji CEO'su Murtaza Ata, Eti Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer, Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürü Aynur Uluğtekin, IC Holding İcra Kurulu Başkanı ve CEO'su Murat Bayar ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz ve Ege Yapı Group Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı çok sayıda gazeteci ver sektörün önde gelen isimleri katıldı.

EN TATLI SÜRPRİZ

Zirvenin kapanışında ise bakanları tatlı bir sürpriz bekliyordu. Kapanışta Kazdağları'nda kurduğu çiftliğinde arıcılık yapan Derya Demircan, Türkiye'nin antioksidan ve prolin değeri en yüksek ballarını ve Bayramiç ilçesini yakından tanıtma fırsatı buldu. Demircan, T.C Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci başta olmak üzere T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve T.C. Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'na Kazdağları'nda ürettiği ballardan takdim etti.