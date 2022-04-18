Zirveyi yenileyen borsada halka arzlar hız kesmiyor

Şubat ayının son haftasında başladığı yükseliş trendi ile 7 hafta art arda çıkışını sürdüren Borsa İstanbul'da endeks dün 2.500 puanı geçerek tarihi zirvesini yeniledi. 24 Şubat'ta 1.851 puana inen endeks, bu tarihten sonra başladığı çıkışla yüzde 35'ten fazla prim yaptı. Borsa İstanbul, son 6 ay ile yıl başından bu yana, açık ara, dünyanın en iyi performans gösteren piyasası oldu. Borsa İstanbul, sergilediği performansla yatırımcısını enflasyona karşı korurken, diğer yandan hız kesmeden halka arzlarla, reel sektöre de finansman sağlamayı sürdürüyor.2021'de 52 şirketin 21.6 milyar TL'lik halka arz gerçekleştirdiği Borsa İstanbul'da, bu yıl da süreç hız kesmedi. Suwen Testil ve Consus Enerji'nin halka arzının tamamlanmasıyla birlikte 2022'de şu ana kadar 13 şirket halka açıldı. Söz konusu halka arzların büyüklüğü yaklaşık 4.8 milyar TL olarak gerçekleşti. Gelen talep ise 17 milyar liraya ulaştı. Suwen Tekstil'in halka arz sonuçları dün açıklandı. Şirketin halka arzında 23 milyon adet hisse 18.5 liradan satıldı. Halka arz büyüklüğü 425.5 milyon TL olarak gerçekleşti. Halka arza 1.5 milyar liralık talep geldi. Yurtiçi bireysel yatırımcılar 4.4 kat, yurtiçi kurumsal yatırımcılar 2.59 kat ve yurtdışı kurumsal yatırımcılar 2.88 kat talep gösterdi. Consus Enerji'nin halka arz büyüklüğü de 519.7 milyon TL oldu.Borsa İstanbul'da bu hafta 3 önemli şirketin halka arzı yapılacak. Kimya sanayi şirketi Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KİMPUR) toplam 37 milyon 950 adet hisseyi, 29 liradan halka arz edecek. Hisse için 20-21 ve 22 Nisan'da talep toplanacak. Halka arz büyüklüğü 1.1 milyar lira olacak. Demir çelik sektörünün önde gelen şirketlerinden BMS TEL'in halka arzı 21-22 Nisan'da yapılacak. Hisse fiyatı 17.5 lira, halka arz büyüklüğü 190.3 milyon TL olacak. İmaş Makine'nin de 20-21 ve 22 Nisan'daki halka arzında hisse fiyatı 15 TL, halka arz büyüklüğü 210 milyon TL olarak gerçekleşecek.Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, üst üste 7 haftadır yükselirken, yılbaşından bu yana yüzde 35'e yaklaşan getiriyle dünya borsalarından pozitif ayrıştı. Banka hisseleri, borsada yılbaşından bu yana yaşanan yükselişte oldukça önemli bir rol oynadı. İlk çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin güçlü tahminler ve bankaların oldukça ucuz olması, borsada yeni rekor beklentilerinin de devam etmesini sağlıyor. BIST 100 endeksi, yılbaşından bu yana yüzde 35 yükselirken, BIST banka endeksi de yüzde 32 prim yaptı.Borsa İstanbul'da son dönemde yaşanan yükselişte, Kur Korumalı Mevduat ile döviz piyasasındaki dalgalanmanın durmasıyla, enflasyona karşı kendini korumak isteyen yerli yatırımcıların ilgisi etkili oldu. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre yılın ilk üç ayında yerli bireysel yatırımcı sayısı 36 bin kişi artarak 2 milyon 377 bini geçti. Şirketlerin yılın ilk çeyreğinde yüksek kârlar açıklayacağı beklentisi, ekonomide ihracat ağırlıklı büyümenin devam etmesi, gerek pandemi gerekse de Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte Türkiye'nin tedarik üssü konumunun perçinlenmesi, başta ABD ve AB olmak üzere batılı ile ilişkilerin normalleştiğine ilişkin sinyaller borsadaki yükselişi destekliyor.Borsa İstanbul'da uzun zamandır satıcı olan yabancı yatırımcılar da tekrar alıma geçti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre yabancı yatırımcılar 1-8 Nisan haftasında 245.2 milyon dolarla borsada son 5 ayın en yüksek net alımını gerçekleştirdi. Üst üste üç haftada net alım yapan yabancı yatırımcılar borsada yaklaşık 275 milyon dolarlık net pozisyon açtı. Borsada endeksin kâr satışlarına rağmen, yükselişini sürdüreceğini belirten analistler, kısa vadeli hedefin 2.750 puan olduğu görüşünde.