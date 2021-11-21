Zonguldak’taki festivalde 15 ton hamsi dağıtıldı

Amfi Tiyatro'daki etkinlikte konuşan Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ilk kez 2002'de düzenlenen festivalde kullanılan en uzun mangal ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiklerini söyledi.

Salgın nedeniyle 2 yıldır gerçekleştirilemeyen festivali yeniden yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Posbıyık, farklı illerden katılımla gerçekleşen etkinlikte 15 ton hamsi dağıtıldığını bildirdi.

Hamsinin çok yararlı ve güç veren bir besin olduğunu anlatan Posbıyık, "Hamsi yedikçe bağışıklık sisteminiz güçlenecek. Virüslere karşı daha dirençli olacaksınız." dedi.

Etkinlik kapsamında sahil şeridinde 2,2 kilometre uzunluğunda mangal kuruldu. Katılımcılara pişirmeleri için 15 ton hamsinin yanı sıra 2 bin 500 ızgara, 500 jel, 10 bin helva, 10 bin su, 7 bin 500 ekmek, 1,5 ton soğan, limon ve ıslak mendil dağıtıldı.

Hamsi dağıtımı sırasında uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar daha sonra müzik eşliğinde mangallarını yaktı.

Belediye ekiplerince kazanlarda pişirilen balıklar da vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Etkinliğe CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, İlçe Jandarma Komutanı Ali Akca, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.