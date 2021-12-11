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Giriş Tarihi: 12.12.2021

Zoom Apps Fonu’ndan toplam 25 girişime yatırım

Zoom Apps Fonu’ndan toplam 25 girişime yatırım

Yeni yatırımlar ile Zoom Apps fonunun portföyünde yer alan ve bugüne dek yatırım yaptığı şirket sayısı 25’i geçti

ZOOM Video Communications, Zoom Apps ekosisteminin büyümesini teşvik etmek için oluşturduğu girişim fonu Zoom Apps Fund'ın geliştirici ekosistemine yönelik olan ikinci yatırım turunu tamamladığını duyurdu. Yatırım tarafında atılan bu adımlar, şirketin Zoom Geliştiriciler Platformu için uygulama ve entegrasyonlar oluşturan iş ortaklarını ve Zoom Apps ekosistemini destekleyen 100 milyon dolarlık küresel girişim fonu için planladığı sürecin bir parçası. Bu yeni yatırım ile Zoom Apps Fund'ın sahip olduğu ve Zoom platformunu kullanarak yenilikçi çözümler geliştiren portföy şirketi sayısı 25'e yükseldi.

KRİTİK BİR ROL ÜSTLENİYOR
Zoom Ventures Başkanı Colin Born, "Zoom geliştirici ekosistemi, Zoom kullanıcılarının birbirleriyle bağlantı kurma, işbirliği yapma ve birlikte daha fazlasını başarmalarını dönüştürme konusunda kritik bir rol üstleniyor. Dünya çapında tüm Zoom kullanıcılarının değişen ihtiyaçlarını karşılayan yüksek kalitede çözümler geliştirmeye devam edebilmeleri için iş ortaklarımıza fon sağlamaktan dolayı son derece gururluyuz" dedi. İkinci yatırım grubunda, İşbirliği ve üretkenlik, oyun ve ekip etkinlikleri, sağlık ve esenlik, toplantı zekası ve satış etkinleştirme ile mülakat yönetimi ve sanal etkinlikler dahil olmak üzere farklı kullanım senaryoları için çözümler geliştiren 13 şirket yer alıyor.

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Zoom Apps Fonu’ndan toplam 25 girişime yatırım
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