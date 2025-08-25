Zorunlu trafik sigortasında iyi sürücüye güzel haber

Türkiye'de milyonlarca araç sahibini doğrudan ilgilendiren zorunlu trafik sigortası düzenlemesinde önemli değişikliklere gidildi. Sigorta poliçelerinin yenilenme esasları, yeni poliçe düzenleme kuralları ve hasar sonrası işlemler yeniden belirlendi. Düzenleme, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Mevcut uygulamada araç sahipleri yeni araç aldığında trafik sigortası 4'üncü basamaktan başlatılıyordu. Bu durum, kaza yapmayan ve yüksek basamakta yer alan sürücüler için cezalandırıcı bir sonuç doğuruyordu.

AYNI BASAMAKTAN BAŞLAYACAK

Yeni düzenlemeyle birlikte bu adaletsizlik ortadan kaldırıldı. Artık sürücü hangi basamakta yer alıyorsa, yeni aldığı aracın sigortası da aynı basamaktan başlayacak. Örneğin, 8'inci basamaktaki hasarsız sürücü, yeni aracını aldığında sigortası doğrudan 8'inci basamaktan yapılacak. 1'inci basamaktaki riskli sürücülerin yeni araçları da aynı şekilde 1'inci basamaktan sigortalanacak. Mevcut aracını satarak yeni araç alanlar için ise sistemde herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

YILBAŞINDA DEVREYE GİRİYOR

Düzenlemede, poliçesini süresinden önce yenileyen sürücüler için de değişiklik yapıldı. Eskiden, poliçesini erken yenileyen sürücü yeni poliçesi yürürlüğe girene kadar kaza yaparsa, hasarsızlık basamağı etkilenmiyordu. Ancak yeni kuralla birlikte, erken poliçe yenileyen sürücüler yeni poliçenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar kaza yapmaları halinde bir basamak düşürülecek. Yeni uygulama, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve sigorta şirketleri tüm poliçelerde bu esaslara göre işlem yapacak.

ARAÇ SİGORTASINDA ÖZEL-TÜZEL AYRIMI

SİGORTACILIK ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK), ayrıca Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Uygulanmasına İlişkin Genelge'de yaptığı değişiklikle, araç sayısına bağlı özeltüzel ayrımı, referans poliçe kullanımı ve hasar bildirimlerinin basamaklara yansıması düzenlendi. Buna göre, genelgenin 2'nci maddesine eklenen fıkra ile gerçek kişi işleten adına düzenlenecek poliçelerin primlerinin tespitinde, kullanım türü aynı araç grubunda 5 (dahil) araca kadar özel, 5 araçtan sonra ise tüzel kişi olarak dikkate alınacak. Kısa süreli poliçelerde bu hüküm uygulanmayacak. Yürürlükte olan poliçe, vadesinin sona ereceği tarihin 14 gün öncesinden itibaren aynı araç için yapılan yenileme teklifleri hariç olmak üzere, referans gösterilemeyecek.