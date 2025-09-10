Züccaciye sektörü 2035 için yol haritasını hazırladı

Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü, 2035 vizyonunu belirledi. Dünyada en fazla ihracat yapan ülkeler arasında 6'ncı ve 7'nci sıralar arasında yer alan Türkiye, Çin hariç ülkeler içinde üçüncü sıraya yükselmeyi hedefliyor. Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Burak Önder, "Bu dönem hem Türkiye hem de bizim için fırsatlar dönemi. Türkiye'nin zamanla bir dağıtım hub'ı haline geleceğini görebiliriz" dedi. Önder, özellikle Avrupa Birliği ile ilişkilerin son yıllarda olumlu seyretmesinin ve Afrika'daki dış politika açılımlarının sektöre yeni fırsatlar sunduğunu vurguladı. Önder, hazırlanan strateji kapsamında hedef pazarlardan kullanılacak kaynaklara kadar detaylı bir yol haritası çıkarıldığını, sivil toplum kuruluşları ve kamu ile ortak çalışılarak 2035 stratejisinin yakında ilan edileceğini söyledi.