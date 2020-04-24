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’da koronaya karşı gece kısıtlaması, sokaklar boş kaldı

’da korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan ayı süresince park, meydan, yürüyüş, gezinti alanları gibi kamuya açık yerlerde bulunmanın yasaklanmasıyla şehir sessizliğe büründü.Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Korona virüsle mücadele kapsamında tedbirler arttırıldı. Valiliğin önceki gün Ramazan ayı nedeniyle aldığı park, meydan, yürüyüş, gezinti alanları gibi kamuya açık yerlerde dolaşmanın Saat:20.00-06.00 arasında yasaklanması kararı bugün uygulanmaya başladı. Alınan kısmi yasak kararının uygulanmaya başlaması ile park, cadde ve sokaklar tamamen boş kaldı.Öte yandan İl

Giriş Tarihi: 24.4.2020 23:45 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 00:00 ABONE OL
Elazığ’da koronaya karşı gece kısıtlaması, sokaklar boş kaldı
Elazığ’da korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan ayı süresince park, meydan, yürüyüş, gezinti alanları gibi kamuya açık yerlerde bulunmanın yasaklanmasıyla şehir sessizliğe büründü.
Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Korona virüsle mücadele kapsamında tedbirler arttırıldı. Valiliğin önceki gün Ramazan ayı nedeniyle aldığı park, meydan, yürüyüş, gezinti alanları gibi kamuya açık yerlerde dolaşmanın Saat:20.00-06.00 arasında yasaklanması kararı bugün uygulanmaya başladı. Alınan kısmi yasak kararının uygulanmaya başlaması ile park, cadde ve sokaklar tamamen boş kaldı.
Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerinde alınan kararla ilgili gece boyunca uygulamada olacağı bildirildi.
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Elazığ’da koronaya karşı gece kısıtlaması, sokaklar boş kaldı
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