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’da 11 apartmandaki karantina kaldırıldı

’da Korona virüs testi pozitif çıkanların yaşadığı 14 gün süreyle karantinaya alınan 11 apartmanda yeni bir vaka görülmemesi üzerinde tedbirler kaldırıldı.Valilikten yapılan açıklamada,'Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 14 gün süreyle karantina tedbirlerinin uygulandığı ilimiz merkez muhtelif mahallelerinde karantina altında bulunan 11 apartmanda başka pozitif vaka görülmemesi üzerine karantina tedbirleri kaldırılmıştır'denildi.Kararın ardından apartmanların önündeki polis bariyerleri ve tedbirleri kaldırıldı

Giriş Tarihi: 25.4.2020 14:15 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 14:30 ABONE OL
Elazığ’da 11 apartmandaki karantina kaldırıldı
Elazığ’da Korona virüs testi pozitif çıkanların yaşadığı 14 gün süreyle karantinaya alınan 11 apartmanda yeni bir vaka görülmemesi üzerinde tedbirler kaldırıldı.
Valilikten yapılan açıklamada,"Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 14 gün süreyle karantina tedbirlerinin uygulandığı ilimiz merkez muhtelif mahallelerinde karantina altında bulunan 11 apartmanda başka pozitif vaka görülmemesi üzerine karantina tedbirleri kaldırılmıştır"denildi.
Kararın ardından apartmanların önündeki polis bariyerleri ve tedbirleri kaldırıldı.
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Elazığ’da 11 apartmandaki karantina kaldırıldı
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