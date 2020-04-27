Elazığ’da esnaflara 1 milyon 91 bin TL destek ödendi

Elazığ Valiliği Korona Virüs (Covid-19) nedeniyle iş yeri kapanan bin 91 esnafa toplam 1 milyon 91 bin TL destek ödemesi yapıldığını bildirdi.Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Korona virüs nedeniyle bir çok iş yeri geçici olarak kapandı. Kentte kapanan bin 91 esnafa ise destek ödemeleri yapıldı.Valilik açıklamasında,"İlimiz genelinde, Covid-19 salgını nedeniyle işyeri kapanan 1091 esnafımıza valiliğimizce, her esnafımıza 1000 TL olmak üzere toplam 1 milyon 91 bin TL yardım yapılmıştır"denildi.