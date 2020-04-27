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’da otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı

’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkıp şarampole uçtu 1’i ağır 3 kişi yaralandı.Kaza, Elazığ-Keban yolu Yukarı çakmak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.A. idaresindeki 34 L 5443 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp şarampole uçtu. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Kazayı görevlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı

Giriş Tarihi: 28.4.2020 00:00 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 00:15 ABONE OL
Elazığ’da otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı
Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkıp şarampole uçtu 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ-Keban yolu Yukarı çakmak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.A. idaresindeki 34 L 5443 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp şarampole uçtu. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Kazayı görevlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.
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Elazığ’da otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı
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