Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Elazığ Haberleri Elazığ’da Vefa Sosyal Destek Grubu 151 bin talebi yerine getirdi

’da Vefa Sosyal Destek Grubu 151 bin talebi yerine getirdi

Valiliği koordinesinde çalışan Vefa Sosyal Destek Grubunun şuana kadar 151 bin 439 talebi yerine getirdiği bildirildi.Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Korona virüse karşı mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Valilik koordinesinde hizmet veren jandarma, polis, AFAD, Kızılay, UMKE, Zabıta ve diğer kurumlardan oluşan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' ise sahada evlerinden çıkması kısıtlanan ailelerin yardımına koşuyor. Şuana kadar 112, 155 ve 156 hatlarına kent merkezi, ilçeler ve köylerden 152 bin 80 bin talepten 151 bin 439’unun karşıladığı

Giriş Tarihi: 27.4.2020 17:15 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 17:30 ABONE OL
Elazığ’da Vefa Sosyal Destek Grubu 151 bin talebi yerine getirdi
Elazığ Valiliği koordinesinde çalışan Vefa Sosyal Destek Grubunun şuana kadar 151 bin 439 talebi yerine getirdiği bildirildi.
Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Korona virüse karşı mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Valilik koordinesinde hizmet veren jandarma, polis, AFAD, Kızılay, UMKE, Zabıta ve diğer kurumlardan oluşan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ise sahada evlerinden çıkması kısıtlanan ailelerin yardımına koşuyor. Şuana kadar 112, 155 ve 156 hatlarına kent merkezi, ilçeler ve köylerden 152 bin 80 bin talepten 151 bin 439’unun karşıladığı belirtildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Elazığ’da Vefa Sosyal Destek Grubu 151 bin talebi yerine getirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA