Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Elazığ Haberleri Kaçak avlanan 700 kilo balık ele geçirildi

Kaçak avlanan 700 kilo balık ele geçirildi

’da kaçak olarak avlanan 700 kilo balık ele geçirildi, 2 şahıs yakalanarak para cezası kesildi.Edinilen bilgiye göre, Kaçak su ürünleri avı ile ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile jandarma ekipleri çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Diyarbakır yolunda yapılan uygulamada durdurulan bir araçta Keban Baraj Gölü Havzasında kaçak yollarla avlandığı değerlendirilen 700 kilogram sazan ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şahsa para cezası kesildi.Öteyandan ele geçirilen 700 kilogram balık ise imha edildi

Giriş Tarihi: 27.4.2020 10:30 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 10:45 ABONE OL
Kaçak avlanan 700 kilo balık ele geçirildi
Elazığ’da kaçak olarak avlanan 700 kilo balık ele geçirildi, 2 şahıs yakalanarak para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Kaçak su ürünleri avı ile ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile jandarma ekipleri çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Diyarbakır yolunda yapılan uygulamada durdurulan bir araçta Keban Baraj Gölü Havzasında kaçak yollarla avlandığı değerlendirilen 700 kilogram sazan ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şahsa para cezası kesildi.
Öteyandan ele geçirilen 700 kilogram balık ise imha edildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaçak avlanan 700 kilo balık ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA