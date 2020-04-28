Başkan Şerifoğulları,"Güzel ve kaliteli içme suyunu halkımıza ulaştırmış olacağız"

Hamzabey Barajı İçme Suyu Ana İsale Hattı’nın, Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan arıtma tesisine kadar getirildiğini belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları,"Yaklaşık 1180 metrelik hat döşemesini yaptık. Geri kalan kısımda da çalışmaları tamamlayarak Hamzabey Barajından temin edilecek içme suyunu Doğukent depolarımıza ulaştırmış olacağız. Böylece güzel ve kaliteli içme suyunu halkımıza ulaştırmış olacağız"dedi.Elazığ Belediyesi tarafından şehrin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak Hamzabey Barajı İçme Suyu Ana İsale Hattının Karşıyaka Arıtma Tesisinden Doğukent depolarına ulaştıracak isale hattı çalışmalarını başlattı. Yaklaşık 5 bin metrelik isale hattının 1180 metrelik bölümünde çalışmalar tamamlandı. Çalışma sahasında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, şehrin en önemli sorunları arasında yer alan altyapı ve içme suyu temini noktasında çözüm oluşturacak çalışmaları ivedilikle yürüttüklerini aktardı.Şehrin alt yapı sorununu çözüme taşıyacak projelerin hazırlandığını belirten Başkan Şahin Şerifoğulları, “Projelerimiz hazırlandı, İl Bank Genel Müdürlüğünde. İnşallah Haziran ayında yapılacak ihale ile birlikte şehrimizin 1052 kilometre içme suyu hattının yenilenmesi, yaklaşık 20 kilometre yağmurlama hattının yenilenmesi ve 55 kilometre kanalizasyon hattının yenilenmesi ile ilgili çalışmalar başlayacak”diye bilgi verdi.Şehrin içme suyu ihtiyacını temin noktasında da çalışmaları hızla yürüttüklerine de değinen Başkan Şerifoğulları, “İlimizin en büyük problemlerinden bir tanesi de içme suyumuzun yetersiz kalması. Şu anda 104 kuyudan içme suyunu temin ediyoruz. Hamzabey Barajı’ndan temin edilecek içme suyunun şehrimize getirilmesi çalışmaları da devam etmektedir. Hamzabey Barajı İçme Suyu Ana İsale Hattı, Karşıyaka Mahallesinde bulunan Arıtma Tesisine kadar getirildi. Ama maalesef şehrin içerisindeki dağıtım hattı ihalelerinin yapılmamasından dolayı suyun ilimize verilmesi söz konusu değil. Elazığ Belediyesi olarak bu noktada kendimize görev addederek bu sorunu çözebilmek adına kendi imkanlarımızla projemizi gerçekleştirdik. Suyun yaklaşık 5 kilometrelik içme suyu hattıyla arıtma tesisinden Doğukentteki depomuza aktarabilmesi adına çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. Yaklaşık 1180 metrelik hat döşemesini yaptık. Geri kalan kısımda da çalışmaları tamamlayarak Hamzabey Barajından temin edilecek içme suyunu Doğukent depolarımıza ulaştırmış olacağız. Böylece güzel ve kaliteli içme suyunu halkımıza ulaştırmış olacağız”ifadelerini kullandı.