Elazığ’da kadın muhtar yaşlı ve hastaların evladı gibi oldu

Elazığ’da şehir merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Sugözü Mahallesinin 28 yaşındaki kadın muhtarı Seda Gündoğan, korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunanlara evlatları gibi hizmet veriyor. Kadın muhtar, yeri geldi mi traktöre binerek tarla sürüyor, bahçe belliyor, yeri geldi mi de kapı kapı gezip talepleri yerine getiriyor.Elazığ’ın en genç ve merkezde tek kadın muhtarı olan üniversite mezunu 28 yaşındaki Seda Gündoğan, korona virüs (Covid 19) salgını tedbirleri nedeniyle evlerinden kalan vatandaşların evladı gibi oldu. Şehre 7 kilometre uzaklıktaki Sugözü Mahallesi’nin muhtarı Gündoğan, çalışkanlığıyla dikkat çekerken, mahalle sakinlerinin de her türlü talebini yerine getirmek için mücadele veriyor. 65 yaşının üstünde oldukları için evden çıkamayanların tarlasını traktörle süren, rahatsızlığı bulunanların maaşını çekip evlerine teslim eden Gündoğan, fırsat buldukça da bahçelerinde çalışanlara yardımcı oluyor. Ramazan ayı nedeniyle özellikle kapı kapı gezerek evden çıkamayanlara erzak desteklerini de teslim eden muhtar, yaptığı çalışmalarla gönüllere dokunuyor.Muhtarlarının genç ve çalışkan olduğunu belirten mahalle sakinleri, özellikle rahatsızlığı bulunanlarla yaşlıların bütün ihtiyaçlarını karşılamak için canla başla çalıştığını aktardı."Evlatları olarak yapıyorum"Mahalle olarak salgına karşı alınan tedbirlere uyduklarını anımsatan Muhtar Seda Gündoğan ise, "Malum tüm dünyayı etkisi altına alan bir salgın var. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Elazığ’da da tedbirler alınıyor. Bizler de merkeze 7 kilometre uzaklıkta olan Sugözü Mahallesi olarak her türlü tedbirimizi alıyoruz, almaya da devam ediyoruz. Bu kapsamda özellikle evlerinde şuan çıkamayan, evlerinde kalan 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyorum. Maaş çekme olsun, market alışverişleri hatta tarla sürerek kendilerine yardımcı olmaya çalışıyorum. Aslından bunları bir muhtar değil de evlatları olarak yapıyorum” dedi.