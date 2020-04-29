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tipi Survivor sosyal medyada ilgi odağı oldu

’da bir köyde merdiven, araç lastiği ve tahtalarla oluşturulan survivor parkında çocukların oyunu sosyal medyada on binlerce kez izlendi.Merkeze bağlı Çağlar köyünde Hukuk Fakültesi öğrencisi Melik Demirel, köyde karantina ve deprem sürecinde kendi yakınları dahil bölgedeki çocuklar için doğal survivor parkuru kurdu. Çeşitli araçların lastiği, tahta, pet şişe ve merdivenlerden oluşturulan doğal parkurda, çocuklar kıyasıya mücadele etti.Çocuklara göre bir birinden zorlu parkurda yarışma anlarını cep telefonu ile kaydeden Demirel de sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Kısa sürede on

Giriş Tarihi: 29.4.2020 16:00 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 16:45 ABONE OL
Elazığ tipi Survivor sosyal medyada ilgi odağı oldu
Elazığ’da bir köyde merdiven, araç lastiği ve tahtalarla oluşturulan survivor parkında çocukların oyunu sosyal medyada on binlerce kez izlendi.
Merkeze bağlı Çağlar köyünde Hukuk Fakültesi öğrencisi Melik Demirel, köyde karantina ve deprem sürecinde kendi yakınları dahil bölgedeki çocuklar için doğal survivor parkuru kurdu. Çeşitli araçların lastiği, tahta, pet şişe ve merdivenlerden oluşturulan doğal parkurda, çocuklar kıyasıya mücadele etti.
Çocuklara göre bir birinden zorlu parkurda yarışma anlarını cep telefonu ile kaydeden Demirel de sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Kısa sürede on binlerce kez beğeni alan paylaşımı, daha önce survivorda yarışan bazı yarışmacılar da yorumlarıyla paylaştı.
Yarışma görüntülerinde birinci olan çocuklar mutlu oldu, kaybedenler ise gözyaşı dökmesi ise dikkat çekti.
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Elazığ tipi Survivor sosyal medyada ilgi odağı oldu
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