Elazığ’da bahar, tarihi mahalle kiraz çiçekleriyle beyaza büründü

Elazığ’da korona virüs tedbirleri kapsamında ziyaretin kısıtlandığı tarihi Harput Mahallesi’ndeki kiraz bahçelerinde ağaçlar baharla birlikte çiçek açarak, görsel şölen sunmaya başladı.Kent merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan medeniyetler beşiği olarak tarihi ve dini açıdan önemli bir değeri olan 4 bin yıllık geçmişe sahip Harput Mahallesi’ndeki bahçeler baharla birlikte çiçek açtı. Kiraz bahçelerinin çiçek açmasıyla adeta gelinlik giydiği tarihi mahalle görsel şölen sundu. Ancak Korona virüs tedbirleri kapsamında ziyaretlerin kısıtlanması nedeniyle, eğri minaresinden, Harput Kalesi’ne kadar bir çok tarihi yapı gibi bahçelerde sessiz kaldı.Harput’ta kiraz bahçelerinin çiçek açmasıyla beyaz renge büründüğünü aktaran Mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolat, “Rabbim ne güzel yaratmış. Korona virüsünden sonra bütün vatandaşlarda Harput kirazının tadına bakarlar. Harput kirazının değişik bir aroması var. Farklı güzel görünümlü bir çiçeği vardır. Kiraz ağaçları beyaza büründüğü zaman Harput’ta bahar gelmiş demektir. Baharın müjdecisi ışkın ve kiraz ağaçlarının çiçek açmasıdır. Görsel olarak güzel bir şöleni var. Beyaz gelinlik gibi duruyor. Kar yağmadı bu sefer Harput’a kiraz ağaçları çiçek açtı" dedi.Sessizliğe bürünen mahallede bu manzarayı izleyip bir kaç saat zaman geçirdiğini de aktaran Demirpolat, güzel bir koku ve havası olduğu için bu zor günlerde insanın içini rahatlattığını aktardı.