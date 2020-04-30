Şehit Güneş’in naaşı Elazığ’dan Ankara’ya uğurlandı

Tunceli’de eğitim sırasında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş için ikinci tören Elazığ Havalimanın’da düzenlendi, ardından naaşı uçakla Ankara’ya gönderildi.Olay, 17 Mart tarihinde meydana gelmiş Ovacık karayolu Anafatma Köprüsü mevkisinde Munzur Çayı’nda meydana gelmişti. Eğitim sırasında içinde 4 askeri personelin bulunduğu rafting botu devrilmiş, 3’ü kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmış, 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise çaya düşerek kaybolmuştu. 44 gün süren arama sonrasında dün şehit Güneş’in naaşı, düştüğü yerden 15 kilometre uzaklıkta Uzunçayır Baraj Gölü’nde dalgıç polisler tarafından bulunmuştu.Şehit Güneş’in naaşı Tunceli’de düzenlenen törenin ardından helikopterle Elazığ Havalimanına getirildi. Elazığ Havalimanında da şehit Güneş için ikinci tören düzenlendi. Törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse,İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Şehit Güneş’in babası Emin, annesi Aysel, eşi Gülnur Ortakçı Güneş, yakınları, kurum amirleri, emniyet personeli ve askeri erkan katıldı.Törenin ardından dua edilerek şehidin naaşı uçağa alındı. Kahramanmaraşlı olan şehidin naaşı uçakla son yolculuğuna uğurlanacağı Ankara’ya gönderildi.