Atletizmde ilk altın madalyayı kazanan Ahmet Aytar için anma mesajı

İlk kez 1951 yılında düzenlenen Akdeniz Oyunları Şampiyonası’nda Türk Milli Takımı adına Maraton dalında koşan ve şampiyon olarak ilk altın madalyayı kazandıran merhum Ahmet Aytar’ın vefatının 28. yılında Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren açıklamada bulundu.İl Müdürü Eren yaptığı açıklamada,"Ülkemize İlk Akdeniz Oyunları Şampiyonası’nda atletizm alanında ilk altın madalyayı getiren sporcumuz Merhum Ahmet Aytar aynı zamanda, ilimizi temsilen katıldığı, 1944, 1948, 1949, 1951, 1952, 1954, 1956 ve 1960 yıllarında yapılan Türkiye Maraton Şampiyonaları’nda birincilik elde ederek, 8 defa Türkiye Maraton Şampiyonu olmuştur. Gençlerimiz Elazığ’ın bağrından çıkmış sporcumuz merhum Aytar’ı hem sporcu kimliğiyle hem de kişiliğiyle örnek almıştır. Almaya da devam edecektir. İlimiz, ülkemiz adına şampiyonluklar getirmiş merhum sporcumuz Ahmet Aytar’a bir vefa göstergesi olarak ismini daha önce yıllarca bir kapalı spor salonu tesisine şu an ise Elazığ’ın en işlek meydanlarından birine vererek anısını yaşatmaktadır. Bizlerde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, ölümünün 28.yılında kendisine Yüce Allah’tan rahmet diliyoruz" şeklinde konuştu.Ahmet Aytar kimdir?1922 yılında Elazığ’da dünyaya gelen merhum Ahmet Aytar, Elazığ’ı temsilen katıldığı, 1944, 1948, 1949, 1951, 1952, 1954, 1956 ve 1960 yıllarında yapılan Türkiye Maraton Şampiyonaları’nda birincilik elde ederek, 8 defa Türkiye Maraton Şampiyonu oldu. 1951 Yılı’nda Mısır’ın İskenderiye Şehri’nde yapılan ilk Akdeniz Oyunları’na katılan milli sporcu Aytar, Türkiye’ye atletizmde ilk altın madalya kazandırırken, Akdeniz Oyunları ve Türk Atletizm Tarihi’ne ismini altın harflerle yazdırdı. Evli ve 2 çocuk babası olan Milli Atlet merhum Ahmet Aytar, 1 Mayıs 1992 tarihinde Elazığ’da vefat etmişti.