Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Elazığ Haberleri Elazığ’da kaçakçılıkla mücadele

’da kaçakçılıkla mücadele

Giriş Tarihi: 1.5.2020 11:45 ABONE OL
Elazığ’da kaçakçılıkla mücadele
Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı kaçakçılıkla mücadele kapsamında 9 kilogram tütün ile sigara üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada Karakoçan ilçesinde kaçak olarak sigara üretimi yapan M.A’nin iş yeri tespit edildi. Adrese baskın yapan ekipler, şahsı suçüstü yakaladı.İş yerinde bin adet boş makaron,15 bin adet sigara kağıdı, 18 bin adet sigara filtresi ve 9 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şahıs hakkında ise yasal işlem yapıldığı bildirildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Elazığ’da kaçakçılıkla mücadele
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA