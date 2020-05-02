Toruna şehirler arası doğum günü sürprizi Mehmetçik’ten

Konya’da yaşayan Elazığ’da bulunan 3 yaşındaki torunu için jandarmayı arayan babaanne, Mehmetçik sayesinde şehirlerarası doğum günü sürprizi yaptı.Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Korona virüs tedbirleri kapsamında valilik koordinesinde Vefa Sosyal Destek Grubu, evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıkları bulunanlara yönelik her türlü talebi yerine getiriyor. Her türlü desteği sağlayan grupta yer alan jandarmadan polise, sosyal hizmetlerden, belediyeye kadar bir çok kurumda görevli personel sosyal talepleri de yerine getirmek için elinden geleni yapıyor. Bu kapsamda Konya’dan, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı’nı arayan bir babaanne, 3 yaşındaki torunu Ahmet Toprak’ın doğun günü için gelmek istediğini ancak salgından dolayı evden çıkamadıklarını belirterek Mehmetçik’ten destek istedi. Bunun üzerine 3 yaşındaki Ahmet için jandarma simgeli bir pasta hazırlatan ekipler, babaannenin talebini yerine getirip merkeze bağlı Acıpayam Köyü’ne götürdü. Köyde ailesi ile yaşayan küçük Ahmet’i ziyaret eden jandarma personeli ninesinin talebi olan pasta sürprizi ile de doğum gününü kutladı.