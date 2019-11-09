İstanbul elektrik kesintisi! Güncel elektrik kesintileri burada!

Elektrik kesintisi günlük hayatımızı sıkıntıya sokacak önemli bir durumdur. Günlük ve rutin işlerimizin yanı sıra önemli işlerimizi de halledebilmemiz için elektrik oldukça önemli ve gereklidir. Enerji hatları ile taşınan elektriğin birçoğu konutlarda ve iş yerlerinde kullanılır. Çağdaşlığın ve gelişmişliğin önemli göstergelerinden biri olan elektrik, hayatımızın bir parçasıdır. Kesildiği zaman çeşitli işlerimizi aksatan elektrik aynı zamanda vücudumuzdaki sistemde de yerini almıştır. Bu sebepten ötürü elektriğin olmadığı bir yerde canlılıktan ve yaşamdan da söz edilmez. Aydınlatma, telefon, televizyon, ısıtma ya da soğutma sistemleri gibi hayatımızın her alanında bulunan elektrik özellikle büyük şehirlerde kesildiği zaman sıkıntılar doğabilir. Ülkemizin en büyük ve metropol şehirlerinden biri olan İstanbul'da da elektriğin kesilmesi vatandaşları büyük bir sıkıntıya sokacaktır. Bu yüzden vatandaşlar böyle bir gündem maddesi olduğunda arama motorlarında "İstanbul elektrik kesintisi" şeklinde araştırmalar yapmaya başlayacaklar.

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