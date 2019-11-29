BEDAŞ 29 Kasım planlı elektrik kesintileri! İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? O ilçelerde yaşayanlar dikkat!

BEDAŞ 29 Kasım 2019 tarihinde İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin tahmini geliş saatlerini duyurdu. Vatandaşlar internet üzerinden elektrikler ne zaman gelecek? Sorusuna cevap arıyor. Bağcılar, Arnavutköy, Sultangazi, Küçükçekmece, Beylikdüzü, Beşiktaş, Silivri, Esenyurt, Çatalca, Büyükçekmece, Sarıyer, Güngören, Beyoğlu, Kağıthane, Başakşehir, Fatih gibi birçok ilçede yaşayan vatandaşlar için BEDAŞ tarafından yayınlanan tahmini geliş saatlerini bu başlık altında topladık. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

- SANCAKTEPE Mh., 4/2. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30728-18545)



- ÖMERLİ Mh., KURTİNİ Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31163-20178)



- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1431. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31250-28622 tm)



- İNÖNÜ Mh., AKARSU Sk., 1.ORHAN GAZİ Sk., ERTEKİN Sk., UZAY Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 12:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31243-11529)



- BEŞYOL Mh., 1.AKASYA Sk., 1.İNÖNÜ Cd., ESKİ LONDRA ASFALTI Bul., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31290-11373)



- ADNAN KAHVECİ Mh., ULUDAĞ Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31470-22519)



- ADNAN KAHVECİ Mh., KIŞLA Cd., ANADOLU Cd., BÜYÜKŞEHİR Mh., ATATÜRK Bul., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31475-27306)



- ORTAKÖY Mh., BULGURCU Sk., KUYU Sk., HAZARFEN Sk., SARIEFE Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31341-3533)



- MİMAR SİNAN Mh., ÖZGÜRLÜK Cd., MUMCU Sk., KURT Sk., LOZAN Sk., EŞREF Sk., ADALI Sk., ARSLAN Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31291-25268)



- TALATPAŞA Mh., 1002. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31330-21624 DEPAR - 1)



- KOCATAŞ Mh., BAĞLAR YOLU Cd., YAKUT ÇIKMAZI Sk., VEFA Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 08:30-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31369-)



- HALLAÇLI Mh., KARA TREN Cd.DE Sk., İSMET İNÖNÜ Cd.DESİ Sk., AFŞİN Sk., METİN Sk., SAYAN Sk., KARABAĞ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31377-25022-25033)



- PINARTEPE Mh., TURGUT ÖZAL 1 Cd., AKBOĞA Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31510-22423)



- KİREÇBURNU Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31447-4582)



- CUMHURİYET Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31450-4236)



- ADNAN KAHVECİ Mh., ANADOLU Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31464-22516)



- MEHMET NESİH ÖZMEN Mh., KASIM Sk., POYRAZLI Sk., SELVİ Sk., GÜLSEVER Sk., FATİH Cd., NAR Sk., ÇAM Sk., COŞKUN Sk., EMEK Sk., SAVAŞ Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31487-653)



- ADNAN KAHVECİ Mh., ANADOLU Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31465-22517)



- ÖMER AVNİ Mh., GÜMÜŞSUYU Mh., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 00:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31478-3530 3064 5028 3336 3866 3273)



- PINARTEPE Mh., AVRUPA Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31509-22456)



- ADNAN KAHVECİ Mh., ULUDAĞ Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31469-22518)



- ADNAN KAHVECİ Mh., ANADOLU Cd., BUSE Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31472-22883)



- MEHMET NESİH ÖZMEN Mh., FATİH Cd., EMEK Sk., KASIM Sk., GÜLSEVER Sk., NAR Sk., FİDAN Sk., ÇINAR Sk., LİMON Sk., SELVİ Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31492-654)



- TALATPAŞA Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31533-9033 T.M.)



- SÜTLÜCE Mh., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31534-9369 T.M.,9359 T.M.)



- PINARTEPE Mh., AVRUPA Cd., AKSU 1 Sk., KORKMAZ Sk., TURGUT ÖZAL 1 Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31511-22447)



- KAYABAŞI Mh., EVLİYA ÇELEBİ Cd., ADNAN MENDERES Bul., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 13:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31544-12718)



- ŞEHSUVAR BEY Mh., BEHRAMÇAVUŞ Sk., DÜZGÜN Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31551-2313 TM)



- MERKEZ Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31537-9363 T.M.)



- KAYABAŞI Mh., EVLİYA ÇELEBİ Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31542-12716)



- KAYABAŞI Mh., EVLİYA ÇELEBİ Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31543-12717)



- KAYABAŞI Mh., BOTANİK Sk., RIFAT ILGAZ Cd., MERMER(*) Sk., MİHRAP (*) Sk., FENERTEPE Cd., FETİHTEPE Cd., GAZİ MUSTAFA KEMAL Bul., EMİR SULTAN Sk., SELÇUKLU Sk., KAYAŞEHİR Bul., VEYSEL KARANİ Cd., GÖKOĞLAN Sk., BOZCAADA Cd., MİLLİYET Sk., GÖKÇEADA Cd., KINALIADA Cd., 1743. Sk., TOMURCUK Sk., 1750. Sk., 1744. Sk., SAFAHAT Sk., BAYRAKTAR Sk., TOZKOPARAN Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 01:00-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31545-12634-12571-12629-12639-12648-12631-99369-12673-12645-99362-12644-12632-12633-12652-12643-1262712815-12816-12817-12819-12820-12821-12822-12823-12824-12825-12826-12827-12835-12636-12637-12638-12639-12646-12640-12676-12649-12788-12653-12674-99393-99394-12782-12735-12736-12737-12785-12784-12783)



- GÜMÜŞSUYU Mh., ASKER OCAĞI Cd., CUMHURİYET Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31600-3010)



- GÜMÜŞSUYU Mh., SELİME HATUN CAMİİ Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31601-3598)



- GÜMÜŞSUYU Mh., ÇİFTEVAV Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31602-3852)



- İSMETPAŞA Mh., GAZİ MUSTAFA KEMAL Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31594-28966 TM)



- GÜMÜŞSUYU Mh., SARAY ARKASI Sk., ÇİFTEVAV Sk., AYAZ PAŞA CAMİİ Sk., ÖMER AVNİ Mh., YARASA Sk., MUHTAR LEYLA ILDIR Sk., HACI İZZET PAŞA Sk., EMEKTAR Sk., BALÇIK Sk., İNEBOLU ÇIKMAZI Sk., İNEBOLU Sk., BEŞİRAĞA ÇIKMAZI Sk., BEYTÜLMALCI Sk., DÜMEN Sk., EBE HANIM Sk., HACI HANIM Sk., İNÖNÜ Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31603-3530)



- KARADENİZ Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31622-29662)



- ULUS Mh., ÇATALCA YOLU Cd., HÜRRİYET Mh., MENEKŞE 2 Cd., MİLLET Cd., AHMET MİTHAT Cd., AHMEDİYE Mh., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında MURATBEY MERKEZ Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31592-24515 24530 24546 23383 24131 24281 24515 24481 24545 24134 24114 24179 23745 23053 23054 23055 23719 23193 23608 23056 23058 23207 23344 23196 23706 23717 23048 23178 23046 23742 23760 23779 23305 24348 23334 23358 23120 23480 23357 23534 23044 23542 23767 23546 23709 23163 23455 23456 23610 23537 23330 23316 23002 23705 23454 23692 23264 23443)



- KIZILCAALİ Mh., ÖRCÜNLÜ Mh., NAKKAŞ Mh., KESTANELİK Mh., ESKİ EDİRNE ASFALTI Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31597-23584 23458 23604 23115 23114 23710 23564 23319 23429 23475 23735 23583 23517 23531 23321 23116 23386 23402 23117 23119 23282 23317 23121 23118 23311 23707 23359 23575 23494 23127 23033 23367 23465 23112 23158 23539)



- ÖMER AVNİ Mh., HACI İZZET PAŞA Sk., İNEBOLU Sk., İNEBOLU ÇIKMAZI Sk., MECLİS-İ MEBUSAN Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31604-3064)



- İNÖNÜ Mh., 1.UFUK Sk., BAYIR Sk., İSTİKLAL Cd., KUYUMCU Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31678-11529)



- SANCAKTEPE Mh., MİLLET Cd., GÜRPINAR Cd., ÖDEMİŞ Sk., OVA Sk., GÜVERTE Sk., BALABAN Mh., MİMAR HAYRETTİN Cd., ÇAMLIKTEPE Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:30-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31614-26351-25083-25451-25452-26190-26192-25998-26148-26030-25485-26255-26410-26409-26347-25031-26406-25416)



- GÜMÜŞYAKA Mh., PİRİ REİS Cd., SARAYBURNU Cd., AKÇAKOCA Cd., ÇAĞDAŞ Cd., GÜÇLÜ Cd., KARACAOĞLAN Cd., CAHİT ARF Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31616-25208-25422-25052-25089-25258-25051-25226-25183-25782)



- YENİ MAHALLE Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 14:30-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31626-29011 TM)



- CEBECİ Mh., 2589. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31633-28194 TM)



- CEBECİ Mh., 2594. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31634-28393 TM)



- YEŞİLBAYIR Mh., DEFNE Sk., UZUNDERE Sk., KARAÇAM Cd., SEKOYA Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31638-22077)



- İNÖNÜ Mh., 1.AYDIN Sk., MAGOSA Sk., OKTAY Sk., SAMİ PAŞA Cd., 3.YILDIRIM Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 12:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31615-11858-11864-11365)



- GÜRSEL Mh., BAHÇELER Cd., AKGÜLLÜ Sk., ŞEVKETPAŞA Cd., AYŞİN Sk., BİNNAZ Sk., ALAYBEY Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31658-9113 T.M.)



- KARADENİZ Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 11:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31625-28893)



- ŞİRİNTEPE Mh., AMBER Sk., ARMAĞAN Sk., ADAŞ Sk., AZMİ Sk., GÜMÜŞHANE Cd., PAŞAKÖY Sk., ADİL Sk., AYLA Sk., ABİDE Sk., SULTAN SELİM Mh., BEREKET Sk., BURGAZ Sk., TOPALOĞLU Sk., BAKAY Sk., GÜMÜŞHANE Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31650-9188 T.M.)



- GÜRSEL Mh., YALIN Sk., ALAYBEY Sk., ÇAMPARK Sk., GÜÇBİRLİĞİ Sk., ERZİNCAN Sk., ÖZOĞUL Cd., 28 NİSAN Cd., TONOZ Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31651-9155 T.M.)



- CİHANGİR Mh., KATİPMUSTAFA ÇELEBİ Mh., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31653-3411 - 3671)



- RUMELİ HİSARI Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 10:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31657-4063)



- RUMELİFENERİ Mh., GARİPÇE Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31659-4359-4350-4921-4920-4705-4706-4707-4483-4331-4343-4633-4339-4673)



- SÜTLÜCE Mh., TALİP PAŞA Sk., TALİP PAŞA CAMİ Sk., SANDALCI KERİM Sk., ŞEKER KUYUSU Sk., KELKİT Sk., ELİF EFENDİ Sk., ATMACA Sk., DAMAR Sk., KARAAĞAÇ Cd., AKTARLAR KAHYASI Sk., SEDEF Sk., ÖZGÜR Sk., BADE Sk., KIRKAYAK Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31660-9080 T.M.)



- ZAFER Mh., COŞARSU Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31661-31021)



- SAADETDERE Mh., 6. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31666-20693TM 6-8.DP)



- ZAFER Mh., ADİLE NAŞİT Bul., HARAMİDERE YOLU Cd., TONGUÇ BABA Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31670-22353)



- NURTEPE Mh., DİYAR Sk., ÖZELLER Sk., BEDİR Sk., ALTUĞ Sk., LEYLAK Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31673-9074 T.M. İLGİLİ DEPAR)



- AYAZAĞA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31656-4128-4130)



- MALTEPE Mh., ÇİFTE HAVUZLAR Cd., LİTROS YOLU Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 20:00-22:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31674-8029)



- HAMİDİYE Mh., RUMELİ Cd., CENDERE Cd., ANADOLU Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31683-9320 T.M.)



- ATATÜRK Mh., KORDONBOYU Cd., ZEKİ MÜREN Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31687-22031TM 5.DP)



- YEŞİLKÖY Mh., ALİŞAN YEDİBAŞLAR Sk., BADEMLİ Sk., BOSTAN Sk., ÇEKMECE Cd., GEÇİCİ LALE Sk., İNCİ ÇİÇEĞİ Sk., İSTASYON Cd., MURAT CANKAT Sk., MÜRVETLİ Sk., NURTOPU Sk., OSMAN GÜRER Sk., SAİT KESLER Sk., SEYİT ALİ Sk., YEŞİLBAHÇE Sk., YEŞİLKÖY İSKELE Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 14:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31698-1097)



- CİHANGİR Mh., ASLAN YATAĞI Sk., CİHANGİR Cd., DR. MEHMET ÖZ Sk., GÜNEŞLİ Sk., SIRASELVİLER Cd., SOĞANCI Sk., KATİPMUSTAFA ÇELEBİ Mh., BİLLURCU Sk., HOCAZADE Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31652-3671 - 3411)



- KARTALTEPE Mh., İNÖNÜ Cd., TAŞPINAR Sk., RÜZGAR Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 18:00-20:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31676-8678)



- NURTEPE Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31693-9663 T.M.)



- SÜTLÜCE Mh., KARAAĞAÇ Cd., ATMACA Sk., KELKİT Sk., SAKA Sk., HAMAM ARKASI Sk., SANDALCI KERİM Sk., DAMAR Sk., ELİF EFENDİ ÇIKMAZI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31662-9214 T.M.)



- BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., 2801. Sk., ÇINARLI Cd., ÇAMLIK Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31669-22784)



- YEŞİLKÖY Mh., 14 NİSAN Cd., ANAFARTALAR Sk., ANDAÇ Sk., ANDELİP Sk., ARGIT Sk., FİDAN Sk., GAZİ EVRENOS Cd., HAREKET ORDUSU Cd., KULÜP Sk., SAADETLİ Sk., SAİT FAİK ABASIYANIK Sk., SALİHİYE Sk., SERBESTİ Cd., YAKUTÇU Sk., YEŞİLKÖY İSTANBUL Cd., ZÜMRÜT Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-10:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31696-1092)



- ATAKÖY 2-5-6. KISIM Mh., CONK BAYIRI Cd., DUMLUPINAR Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:45-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31697-1254)



- MERKEZ Mh., OSMANPAŞA Cd., KORU Sk., GAMZE Sk., LİSE Sk., NURTEPE Mh., ÇAPRAZ Sk., ALİBEY Cd., AYLİN Sk., ÇAM Sk., ZAMAN Sk., DRAM Sk., BİRGÜL Sk., NASİP Sk., PAMUKKALE Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31663-9663 T.M.)