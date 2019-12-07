BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu! İstanbul elektrik kesintisi duyurusu: Elektrikler ne zaman gelecek?

BEDAŞ ve AYEDAŞ 7 Aralık 2019 tarihinde İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin tahmini geliş saatlerini duyurdu. Vatandaşlar internet üzerinden elektrikler ne zaman gelecek? Sorusuna cevap arıyor. Üsküdar, Beykoz, Maltepe, Şile, Ümraniye, Silivri, Güngören, Sultangazi, Sarıyer, Şişli, Bağcılar, Zeytinburnu, Beşiktaş, Avcılar gibi birçok ilçede yaşayan vatandaşlar için BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yayınlanan tahmini geliş saatlerini bu başlık altında topladık. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

BEDAŞ 7 ARALIK 2019 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

- MİMAR SİNAN Mh., NAZIM KİLİMCİ Sk., EZGİ Sk., TÜRK Sk., BESTE Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31299-25291)

- MİMAR SİNAN Mh., NAZIM KİLİMCİ Sk., EZGİ Sk., TÜRK Sk., BESTE Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31300-25291)

- GENÇOSMAN Mh., ŞEHİT ONBAŞI MURAT ŞENGÖZ Sk., ŞEHİT TEĞMEN ALİ YILMAZ Sk., KATMERCİ Sk., YEŞİLOVA Sk., ÇİNÇİNDERE Cd., YAYLA Sk., TATLISU Sk., KAYMAKÇI Sk., MUSTAFA YAŞAR Cd., PINAR Sk., KAYNAK Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31853-506)

- GENÇOSMAN Mh., AKYILDIZ Sk., ÇİNÇİNDERE Cd., KORAY Sk., ANAYURT Sk., TOPÇU Sk., PERİ Sk., DÖNMEZ Sk., DOĞANAY Sk., AKTARAN Sk., AKTAŞ Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31855-194)

- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1279. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31920-28850 tm)

- EMİRGAN Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31948-4009)

- HARBİYE Mh., TAŞKIŞLA Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31950-3596)

- EMİRGAN Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31951-4450)

- HARBİYE Mh., TAŞKIŞLA Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31952-3484)

- HARBİYE Mh., TAŞKIŞLA Cd., KADIRGALAR Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31960-3099)

- HARBİYE Mh., ASKER OCAĞI Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31963-3146)

- PTT EVLERİ Mh., ÇİMEN Sk., AYHAN ARARAT Sk., FINDIK Sk., CAMİİ. Sk., YAVUZ SULTAN SELİM Cd., KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31954-)

- HARBİYE Mh., TAŞKIŞLA Cd., CUMHURİYET Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31955-3917)

- YAVUZ SELİM Mh., 1/1H Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32009-18572)

- BEŞTELSİZ Mh., 107/1 Sk., PROF. DR. MUAMMER AKSOY Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32075-1581)

- TEŞVİKİYE Mh., FULYA Mh., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında GAYRETTEPE Mh., DİKİLİTAŞ Mh., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 00:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32044-3796 5055 3828 3755 3754 3753 3752 3751 5003 3773 3961 3388)

- MİMAR SİNAN Mh., ALİPAŞA Cd., AKIN Sk., AKAY ÇIKMAZI Sk., ADALET ÇIKMAZI Sk., KORAY Sk., ÜMRAN Sk., KÜLTÜR Sk., İSMAİL TAN Sk., GÜN Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32072-25268-25741-25267)

- CİHANGİR Mh., SARI TURNA Sk., OSMANPAŞA Cd., MEŞRUTİYET Cd., DUBA Sk., KIRBAÇ Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32099-21178)

- CİHANGİR Mh., ÇAKMAKLI Sk., NALBANT Sk., OSMANPAŞA Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32100-21619)

- AMBARLI Mh., FEVZİ ÇAKMAK Cd., CİHANGİR Mh., TRAKYA Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32102-21500)

- CİHANGİR Mh., MEŞRUTİYET Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32101-27908)

- HADIMKÖY Mh., DR. MİTHAT MARTI Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32125-22208)

- 19 MAYIS Mh., GÖLBOYU Cd., NİLÜFER Sk., HİLAL Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32109-22001 )

- 19 MAYIS Mh., MİRAY Sk., ÜNSAL Sk., KAMER Sk., DİZDARİYE Mh., GÖLBOYU Cd., VATAN 4 Cd., PERVİN Sk., ABDURRAHMAN EREKE Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32110-22180)

- DİZDARİYE Mh., ENVERPAŞA Cd., MEKTEP Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32115-22020)

- DİZDARİYE Mh., YENİMAHALLE Sk., PAZAR Cd., MİMAR SİNAN Cd., TEYYARECİ FETHİBEY Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32116-22002)

- DİZDARİYE Mh., D-100 KARAYOLU Cd., YURT Sk., SEÇKİN Sk., KUMSALLAR Sk., KERVANSARAY Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32117-22021)

- 19 MAYIS Mh., İNÖNÜ Cd., DİZDARİYE Mh., NUTUK Cd., HAMAM Sk., CUMHURİYET 5 Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32114-22071)

- SANAYİ Mh., KAYALAR Sk., KAZIM KARABEKİR Cd., GÜRBÜZ Sk., SANCAKLI Cd., ÇARŞI Sk., GÜR Sk., BAŞAKLI Sk., ÖZNUR Sk., OKÇU Sk., KALE Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32155-467)

- MEHMET NESİH ÖZMEN Mh., FATİH Cd., KAVAKLI Sk., KAYALAR Sk., PELİT Sk., AKÇAAĞAÇ Sk., KIZILAĞAÇ Sk., SEDİR Sk., SAVUR Sk., IHLAMUR Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32158-164)

- TALATPAŞA Mh., SULTANŞAH Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32183-9346 T.M. İLGİLİ DEPARI)

- MEVLANAKAPI Mh., BAŞBAKKAL MEYDANI Sk., BAŞBAKKAL Sk., HATİP 1. ÇIKMAZI Sk., HATİP 2. ÇIKMAZI Sk., HATİP Sk., KALBURCU MEHMET CAMİİ Sk., KALBURCU MEHMET ÇEŞMESİ Sk., KALBURCU MEHMET Sk., KALEDİBİ Sk., KATİP MURAT CAMİİ ARALIĞI Sk., KATİP MURAT CAMİİ Sk., KEMİKLİ BURUN Sk., MELEK ÇEŞMESİ Sk., MELEK HATUN CAMİİ Sk., MELEK HATUN Sk., SİMKEŞ MEVKİİ Sk., TARSUSLU CAMİİ Sk., SİMKEŞ CAMİİ Sk., TOPKAPI KARAKOLU ARALIĞI Sk., TOPKAPI KARAKOLU Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32184-2075 TM)

- MİMAR SİNAN Mh., ÖZGÜRLÜK Cd., ALİPAŞA Cd., TEPE Sk., ÜMRAN Sk., KARAKAŞ Sk., SİPER Sk., DUT Sk., MELEK Sk., FETHİ ERKOÇ Sk., GÜN Sk., HAMARAT Sk., TARÇIN Sk., GÜRBÜZ AYDIN Sk., MUMCU Sk., UMUT Sk., LOZAN Sk., ÇİLEM Sk., EŞREF Sk., ADALI Sk., ARSLAN Sk., FIRIN Sk., CANSEVER Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32191-25268-25246-25548)

- İNÖNÜ Mh., YILDIRAY Sk., KARS Sk., 1.AYDIN Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 12:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32192-11858)

- MERKEZ Mh., EREN Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32181-9309 T.M. İLGİLİ DEPAR)

- MERKEZ Mh., BAHTİYAR Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32182-9130 T.M.)

- MALTEPE Mh., GÜMÜŞSUYU Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32220-8807)

- ETİLER Mh., EDİNCİK Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 15:00-19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32243-3829)

- KAYABAŞI Mh., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32189-29050 )

- 75. YIL Mh., 1317. Sk., CUMHURİYET Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32194-28354 tm)

- İNÖNÜ Mh., CENK Cd., ERLER Cd., 1.BADEM Sk., ŞEFTALİ Sk., OKTAY Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 12:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32198-11864)

- MALTEPE Mh., GÜMÜŞSUYU Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32216-8877)

- ORTAMAHALLE Mh., AY Sk., FIRAT Sk., CEYHAN Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 16:00-19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32221-8797)

- ORTAMAHALLE Mh., ÇEVREYOLU Cd., MALTEPE Cd., FERAH Sk., GÜNAY Sk., ULUBATLI HASAN Sk., SAKARYA Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 19:00-22:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32222-8782)

- MALTEPE Mh., GÜMÜŞSUYU Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32217-8879)

- BAHÇELİEVLER Mh., BAĞCILAR Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32229-068 - Depar 6-7-8-9-10-11)

- HÜRRİYET Mh., 280. Sk., 281. Sk., 282. Sk., 283. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32239-28754)

- DANAMANDIRA Mh., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32240-23632 23602 23045 23218 23233 23731 23422 23451 23084 23749 23530 23614 23543 23521 23518 23519)

- FEVZİPAŞA Mh., ZİYA GÖKALP Cd., GÖLET Cd., GÖKÇEK Sk., DİNÇ Sk., ARDIÇ Sk., KULELİ Sk., DEĞER Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32244-25197)

- OSMANGAZİ Mh., 2684. Sk., GENÇ OSMAN Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32247-20468-27465)

- İZZETTİN Mh., GÖKÇEALİ Mh., KALEİÇİ Mh., CANLAR Cd., GÖKÇEALİ Cd., İSTASYON Cd., KIBRIS ŞEHİDİ ABDÜLKADİR TANGUÇ Sk., MEHMET ŞANLI Cd., SU DEPOSU Sk., ŞAİR NECMETTİN HALİL ONAN Bul., ZİYA OTÇU Cd., HANİCE Cd.DESİ Sk., İNCEĞİZ Cd., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32211-23341 23032 23343 23131 23332 23413 23398 23011 23634 23034 23035 23528 23042 23339 23471 23509 23135 23450 23659 23175 23418 23516 23361 23113 23557 23581 23225 23712 23477 23156 23016 23391 23684 23691 23533 23342 23279 23025 23021 23239 23261 23599 23262 23019)

- TOPÇULAR Mh., TİKVEŞLİ Sk., 1.TİKVEŞLİ ÇIKMAZI Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32218-8792)

- MERKEZ Mh., HASBAHÇE Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32252-9526 T.M. TR-1 İLGİLİ DEPAR)

- ZİYA GÖKALP Mh., HÜRRİYET Bul., 2731. Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32259-12814)

- HALLAÇLI Mh., KARA TREN Cd.DE Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32273-25022-25033)

- SULTAN SELİM Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32224-9138 T.M.)

- CEBECİ Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32238-28196)

- HADIMKÖY Mh., ALPARSLAN Sk., NİYAZ Sk., ÖZGÜLER Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32272-22720, 20408, 27566, 27444, 27132, 22813, 20513,22694)

- GÜRSEL Mh., ESKİ BEŞİKTAŞ Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32296-9090 T.M.)

- KOCASİNAN MERKEZ Mh., ÖĞRETMENLER Sk., KADİFE Sk., MARMARA Cd., SAKIP SABANCI Cd., EFELER Cd., BİLGEHAN Sk., BULUT Sk., NARLIDERE Sk., KAMİLPAŞA Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32297-542-Depar-10)

- MERKEZ Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32228-9303 T.M.)

- KARAYOLLARI Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32237-28894)

- FEVZİPAŞA Mh., GÖLET Cd., ÇAMLICA Sk., İSMETPAŞA Mh., UZAY Sk., VARDAR Sk., MAKBER Sk., GÜNBEY Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32245-25460-26313-26281)

- ÖMERLİ Mh., DERSAADET Sk., AKMAZ Sk., GÜNGÖR Sk., HADIMKÖY-ÖMERLİ Cd., RİSALET Sk., ÜMİT Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32268-20124)

- CİHANGİR Mh., BAKRAÇ Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32291-5084)

- MALTEPE Mh., GÜMÜŞSUYU Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 19:00-21:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32288-8877)

- KUMBURGAZ Mh., SİLİVRİ Cd., KAMİLOBA Mh., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32292-24044 24369 24307 24296 24274 24290 24108 24399 24447 24324 24468)

- MEHMET NESİH ÖZMEN Mh., KALENDER Sk., UZUN Sk., ARDIÇ Sk., FATİH Cd., KÖKNAR Sk., ESKİ LONDRA ASFALTI Cd., MEHMET AKİF ERSOY Cd., KİRAZ Sk., KIZILAĞAÇ Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32270-641 TR-2 Depar-6)

AYEDAŞ 7 ARALIK 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

Beykoz'da 10:00 - 15:00 saat aralığında,

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKBABA - Sokak: ASLAN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKBABA - Sokak: MEVLÜT ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKBABA - Sokak: MEMBA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKBABA - Sokak: MERVE ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKBABA - Sokak: MARAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKBABA - Sokak: KÖYİÇİ

Maltepe'de 09:30 - 18:00 saat aralığında,

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: FATİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: ORHAN GAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: HUZURLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: 20 TEMMUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEVİZLİ - Sokak: CEVHER

Şile'de 09:00 - 18:00 saat aralığında,

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İMRENLİ - Sokak: KÖPRÜ GEÇİDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İMRENLİ - Sokak: DEHA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İMRENLİ - Sokak: PEMBE GÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İMRENLİ - Sokak: İMRENLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İMRENLİ - Sokak: SERÇE KALE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İMRENLİ - Sokak: FIRTINA

Üsküdar'da 10:00 - 14:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: KARANFİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: MARMARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: YEŞİLTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: AY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: MELODİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: BAŞARAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: YENİ AYAZMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: ERGÜN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: ÇALIŞIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: TRAFO

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: GÜVERCİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: KATİBİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: METE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: ELMAS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: DOĞANLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER - Sokak: GEÇİT

10:00 - 20:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: ÇEŞME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: DAYEKADIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: SELİMİYE CAMİİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: SELİMİYE HAMAMI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: TIBBİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: ŞERİF KUYUSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: KAVAK İSKELE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: PARKALTI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: SELİMİYE KIŞLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: AGAHPAŞA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: SELİMİYE İSKELE