BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu! İstanbul elektrik kesintisi duyurusu: Elektrikler ne zaman gelecek?

BEDAŞ ve AYEDAŞ 7 Aralık 2019 tarihinde İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin tahmini geliş saatlerini duyurdu. Vatandaşlar internet üzerinden elektrikler ne zaman gelecek? Sorusuna cevap arıyor. Üsküdar, Beykoz, Maltepe, Şile, Ümraniye, Silivri, Güngören, Sultangazi, Sarıyer, Şişli, Bağcılar, Zeytinburnu, Beşiktaş, Avcılar gibi birçok ilçede yaşayan vatandaşlar için BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yayınlanan tahmini geliş saatlerini bu başlık altında topladık. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANAN İLÇELER VE TAHMİNİ GELİŞ SAATLERİ 14 ARALIK

- FEVZİ ÇAKMAK Mh., 10/4. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32031-18560)



- AKÇABURGAZ Mh., 3069. Sk., 3103. Sk., 3063. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32112-20093-21737-27609)



- HALLAÇLI Mh., KARA TREN Cd.DE Sk., SERBEST Sk., MUHABBET Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32280-25033)



- FEVZİPAŞA Mh., GAZİPAŞA Cd., NAMIK KEMAL Cd., ZİYA GÖKALP Cd., GÖLET Cd., YUSUF ZİYA KAYA Sk., KETEN Sk., İSMAİL HAKKI BİLGİÇ Sk., ÇAYBAŞI Sk., CENGİZ Sk., İSMETPAŞA Mh., GAZİ RECEP ASLANTÜRK Sk., İŞCAN Sk., METE Sk., TAŞMERDİVEN Sk., İKBAL Cd., ORAL Sk., EVREN Sk., ÇOBANYILDIZI Cd., YÖRÜK Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32333-25202-25203-26346)



- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1281. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32315-28850 tm)



- GÜNEŞTEPE Mh., BUTAN Sk., LALE Sk., ŞENLER Sk., KUTSAL Sk., YASAL Sk., BUDAK Sk., OTAĞ Sk., ŞEREFLİ Sk., NECİP FAZIL KISAKÜREK Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32411-684)



- GÜNEŞTEPE Mh., BARLAS Sk., REZAKİ Sk., NEVBAHAR Sk., GÜNEŞ Sk., BAŞKENT Sk., BAYKARA Sk., DENİZCİ Sk., KATİP Sk., ÇEKEL Sk., UĞURLU Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32409-634)



- İSLAMBEY Mh., İSLAMBEY Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32407-8799)



- CUMHURİYET Mh., ÇETİN EMEÇ Cd., ZİNDE Sk., SEYMEN Sk., AZİM Sk., KAPTAN Sk., BAHADIR Sk., DİLEK Sk., YUDUM Sk., KIRSAY Sk., KIZILÇAM Sk., ACAR Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32438-25080-25297)



- KİREÇBURNU Mh., İSHAK Sk., ARABAYOLU Cd., CUMHURİYET Mh., DALYAN ÇIKMAZI Sk., TARABYA Mh., ÇARDAK Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32439-)



- MASLAK Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32476-4256-4044)



- SÜMER Mh., 29/14 Sk., 29/15 Sk., 29/5 Sk., 29/7 Sk., 29/9 Sk., 30/13 Sk., 5 Sk., 8/1 Sk., 8/2 Sk., 8/3 Sk., ÇİÇEK Sk., ADNAN KAHVECİ Sk., ŞEHİT ER YAVUZ BAHAR Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32559-1026)



- SÜMER Mh., 27/8 Sk., 27/9 Sk., 28/5 Sk., 28/6 Sk., 29/2 Sk., 29/3 Sk., 29/6 Sk., 29/7 Sk., 29/8 Sk., 64/1 Sk., MERV Cd., ŞEHİT ER YAVUZ BAHAR Sk., GÖKALP Mh., MEKTEP ÖNÜ Sk., 48 Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 11:30-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32560-1885)



- NURİPAŞA Mh., 63 Sk., 64/3 Sk., 64/4 Sk., 64/5 Sk., 65 Sk., 65/8 Sk., 67 Sk., 67/2 Sk., 67/3 Sk., 67/4 Sk., BEKİR SUBAŞI Sk., İSA YUSUF ALPTEKİN Sk., MERV Cd., ŞEHİT CEM AKGÜN Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 14:00-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32561-1770)



- FERHATPAŞA Mh., ATATÜRK Cd., MANİSA Sk., BAHTİYAR Sk., HAMAM Sk., PAPATYA ÇIKMAZI Sk., YAĞMUR Sk., YUSUFHOCA Sk., İCADİYE Sk., EĞRİ Sk., NURALEM Sk., BEYLER Sk., ULUS Cd., KALEİÇİ Mh., CEVDET BARIN Cd., YAMAÇ ÇIKMAZI Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32600-23240 23250 23490 23380 )



- İNÖNÜ Mh., 26/10G Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32593-18701)



- OSMANGAZİ Mh., 2646. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32632-27713)



- OSMANGAZİ Mh., 2647. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32633-27136)



- OSMANGAZİ Mh., 2647. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32634-22339)



- OSMANGAZİ Mh., 2647. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32635-27286)



- OSMANGAZİ Mh., 2647. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32636-27489)



- OSMANGAZİ Mh., 2647. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32637-27898)



- MAVİGÖL Mh., MODERN Sk., GÜLİŞAN Sk., HAYDARPAŞA Sk., KOCA YUSUF Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32654-28794)



- OSMANGAZİ Mh., 2647. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32638-20959)



- YEŞİLCE Mh., DURGUN Sk., DEĞİRMEN Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32642-9906 T.M.)



- 50. YIL Mh., 2071. Sk., 2167. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32643-28360)



- ESENTEPE Mh., DEDE KORKUT Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32647-9910)



- ESENTEPE Mh., DEDE KORKUT Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32649-9911 T.M.)



- HİCRET Mh., SİPER Sk., GÜRAY Sk., NENEHATUN Mh., ALPEREN Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32659-29090)



- HUZUR Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında SEYRANTEPE Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32660-9111,9477,9399,9630,9612,9614,9015,9196,9104 T.M. )



- DİZDARİYE Mh., NUTUK Cd., İNÖNÜ Cd., FEVZİ ÇAKMAK 1 Cd., CUMHURİYET 5 Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32614-22071 )



- OSMANGAZİ Mh., 2632. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32639-20966)



- OSMANGAZİ Mh., 2632. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32640-22284)



- TALATPAŞA Mh., 1036. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32700-20668 DEPAR 1 / 21626 DEPAR 1)



- MİMAR SİNAN Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında AYAZAĞA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32708-9752,9582,9691,9248,9904,9696,9767,9507,9574,9424,9726,9867,9777,9720,9499,9573,9424 T.M.)



- İNÖNÜ Mh., 351. Sk., 347. Sk., 346. Sk., 356. Sk., 357. Sk., 363. Sk., 364. Sk., DOĞAN ARASLI Bul., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32721-22227)



- İMRAHOR Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 02:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32730-28802-29404-29535-41339-29538-29102-28794-29958-28484-29466-29796-29528-29547-29849-29353-29643-29796-29379-41378-29538-29787-29338-29529-28556-29537-29645-29646-29021-29536-28446-28795-30509-28796-29106-29105-29897)



- BEŞYOL Mh., BEŞYOL YAN YOLU Sk., BİRLİK Cd., FABRİKALAR Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32788-11413-11243)



- HACIMİMİ Mh., DİBEK Sk., HOCA ALİ Sk., KAPIKULU Sk., KÖLEMEN ÇIKMAZI Sk., KOLTUKÇULAR ÇIKMAZI Sk., KUMBARACI YOKUŞU Sk., LÜLECİ HENDEK Cd., SERDAR-I EKREM Cd., MÜEYYETZADE Mh., ALİ HOCA ARALIĞI Sk., GALİP DEDE Cd., LÜLECİ HENDEK Cd., SERDAR-I EKREM Cd., TATAR BEYİ Sk., ŞAHKULU Mh., ŞAH KULU BOSTAN Sk., SERDAR-I EKREM Cd., TOMTOM Mh., KAPIKULU Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32796-3685)



- SULTAN SELİM Mh., LALEGÜL Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32801-9339 T.M. İLGİLİ DEPAR)



- CENNET Mh., MİMAR SİNAN Cd., YAHYA KEMAL BEYATLI Cd., YENİ MAHALLE Mh., CENGİZ Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32815-11630)



- ÖMER AVNİ Mh., BİLEZİK Sk., FINDIKLI ÇELEBİ HAMAMI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 12:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32758-3300)



- PAŞA Mh., DARÜLACEZE YOLU Cd., YEŞİLTEPE Sk., POYRAZ 1 Sk., İNCİ Sk., AVUKAT Cd., CAMİ ARALIĞI Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32761-5014)



- MİMAR SİNAN MERKEZ Mh., ATILIM Sk., HÜRRİYET Cd., YILDIRIM BEYAZIT Cd., MİMAROBA Mh., HANDAN Sk., CANDAN 1 Sk., ŞENAY Sk., ÇAĞLA Sk., ERGİN Sk., SEHER 1 Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32770-24244 24198 24168)



- EVREN Mh., ASLI Sk., KEREM Sk., SEHER Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32775-31844)



- HİCRET Mh., KIBRIS Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32835-29207)



- ÇINAR Mh., 1396. Sk., 1397. Sk., 1398. Sk., 1399. Sk., 1409. Sk., 1408. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32838-20946)



- KUŞTEPE Mh., YAVRUKUŞ Sk., ZEYTİNLİK Sk., KIZILCIK MAHMUT Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32773-9625 T.M. İLGİLİ DEPAR,9349 T.M. İLGİ DEPAR)



- KUŞTEPE Mh., LİMON Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32776-9535 T.M. İLGİ DEPAR)



- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., ARDINÇ Sk., ÇAMLIK Cd., 5.MENEKŞE Sk., BAĞLARBAŞI Sk., SALKIM Sk., ÇAM Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32839-9689 T.M.)



- NAMIK KEMAL Mh., ORKİDE Cd., OKTAY RIFAT Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32840-21601)



- KUŞTEPE Mh., ALEV Sk., ŞENGÜL Sk., IŞIL Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32778-9350 T.M. İLGİLİ DEPAR)



- İNÖNÜ Mh., İSTİKLAL Cd., HALKALI Cd., SÖĞÜTLÜ ÇEŞME Mh., HALKALI Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32779-11961-11055-11962-12292-11442)



- HACIMİMİ Mh., DİBEK Sk., GALATA MANDIRASI Sk., ESKİ PARMAKKAPI Sk., GALATA BEYAZIT Sk., HİSARYANI Sk., HOCA ALİ Sk., KAFESÇİ NACİ Sk., KEMERALTI Cd., KOLTUKÇULAR ÇIKMAZI Sk., LÜLECİ HENDEK Cd., LÜLECİLER ARASTASI Sk., SERDAR-I EKREM Cd., MÜEYYETZADE Mh., ALİ HOCA ARALIĞI Sk., KEMERALTI Cd., LÜLECİ HENDEK Cd., TATAR BEYİ Sk., ŞAHKULU Mh., SERDAR-I EKREM Cd., KADRİ BEY ÇIKMAZI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32797-3095)



- HADIMKÖY Mh., ALPARSLAN Sk., FAHRİ KORUTÜRK Cd., NİYAZ Sk., ÖZGÜLER Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32829-21362, 22536, 20592, 22386, 27568, 22262)



- HACIMİMİ Mh., ARAP OĞLAN Sk., KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA Mh., DEMİRCİLER Sk., HOCA TAHSİN Sk., KARANLIK FIRIN Sk., KÖLEMEN Sk., MALİYE Cd., MANGIR Sk., NECATİBEY Cd., MÜEYYETZADE Mh., ALAGEYİK Sk., ARAP OĞLAN Sk., ARŞIN Sk., AYNALI LOKANTA Sk., CENGİZ Sk., KADEM Sk., KEMERALTI Cd., LEBLEBİCİ ŞABAN Sk., LÜLECİ HENDEK Cd., MALİYE Cd., NECATİBEY Cd., REVANİ Sk., SERÇE Sk., YÜKSEK KALDIRIM Cd., ZÜRAFA Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32794-3090)



- BEREKETZADE Mh., BEREKETZADE CAMİİ Sk., BÜYÜK HENDEK Cd., CAMEKAN Sk., DEFNE ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI Sk., FELEK Sk., FIRÇACI Sk., GALATA KULESİ Sk., GALİP DEDE Cd., HACI ALİ Sk., HOROZ Sk., KULE ÇIKMAZI Sk., LAKERDACI Sk., LALELİ ÇEŞME Sk., PORTAKAL Sk., ŞAİR EŞREF PAŞA Sk., ŞİMŞİR Sk., YÜKSEK KALDIRIM Cd., HACIMİMİ Mh., KEMERALTI Cd., MÜEYYETZADE Mh., ALAGEYİK Sk., ALİ HOCA ARALIĞI Sk., GALİP DEDE Cd., LÜLECİ HENDEK Cd., SERDAR-I EKREM Cd., TATAR BEYİ Sk., YÜKSEK KALDIRIM Cd., ZÜRAFA Sk., ŞAHKULU Mh., BALKON ÇIKMAZI Sk., BÜYÜK HENDEK Cd., GALİP DEDE Cd., İLK BELEDİYE Cd., KÜÇÜK HENDEK Cd., ŞAHKAPISI Sk., ŞAHKULU Sk., SERDAR-I EKREM Cd., TIMARCI Sk., YÖRÜK ÇIKMAZI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32795-3034)



- KAPTANPAŞA Mh., BİRLİK Sk., BÜYÜK ALTAYBAŞI Sk., BÜYÜK SİNAN PAŞA Sk., BÜYÜK Sk., ÇAKMAK Sk., CEYLAN ARALIĞI Sk., ÇİFTÇİLER ARALIĞI Sk., KALAFATÇI YUSUF Sk., KULAKSIZ Cd., MAŞA Sk., MEZARLIK ARKASI Sk., SEZER Sk., SİNAN PAŞA YUMAK Sk., YAY Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32800-3965)



- GÜLTEPE Mh., 1007. Sk., REYHAN Cd., SAYGI Sk., SALİHLİ Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 11:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32818-11474)



- TEVFİKBEY Mh., AĞRI Sk., 2.BÜLENT Sk., CEVİZLİ Sk., DAR Sk., 3.DİLEK Sk., ERMAN Sk., HAYIRLI Cd., MERKEZ Cd., MUAMMER AKSOY Cd., TAŞLIK Sk., 4.YAYLA Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32820-11266)



- ASMALI MESCİT Mh., ASMALI MESCİT Cd., BALYOZ Sk., GÖNÜL Sk., İSTİKLAL Cd., MÜEYYET Sk., ORHAN ADLI APAYDIN Sk., HACIMİMİ Mh., HACI MİMİ KÜLHANİ Sk., KUMBARACI YOKUŞU Sk., SERDAR-I EKREM Cd., YAZICILAR ÇIKMAZI Sk., ŞAHKULU Mh., İSTİKLAL Cd., KUMBARACI YOKUŞU Sk., ŞAH KULU BOSTAN Sk., SERASKERCİ ÇIKMAZI Sk., SERDAR-I EKREM Cd., TOMTOM Mh., CAMCI FEVZİ Sk., EVCİL ÇIKMAZI Sk., İSTİKLAL Cd., KARABAŞ KUYU ÇIKMAZI Sk., ÖRTME ALTI Sk., PARK Sk., POSTACILAR Sk., SELAHATTİN ODALARI ÇIKMAZI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32799-3030)



- TEVFİKBEY Mh., AĞRI Sk., 1.CEVAHİR Sk., 1.GÜL Sk., 1.GÖKMEN Sk., 5.PAPATYA Sk., ŞEHİT KARAOĞLANOĞLU Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32821-11967)



- HADIMKÖY Mh., ALPARSLAN Sk., ÖZGÜLER Sk., NİYAZ Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 04:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32828-22262, 22694, 20513, 22813, 27132, 27444, 20408, 22720, 27556)



- MEHMET AKİF Mh., 3.BARBAROS Sk., KILIÇ ALİ Sk., KEMALPAŞA Cd., ULUS Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 11:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32837-11598)



- FATİH Mh., 931. Sk., 938. Sk., 939. Sk., 930. Sk., ÜÇEVLER Mh., 947. Sk., 945. Sk., 946. Sk., BAHÇE YOLU Cd., 928. Sk., 929. Sk., 924. Sk., 923. Sk., URFALILAR Cd., 890. Sk., 891. Sk., 892. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32832-20253)



- HİCRET Mh., İSLAMBEY Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 02:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32833-28802-29377-29664-28749-29207)

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANAN İLÇELER VE TAHMİNİ GELİŞ SAATLERİ 14 ARALIK

14:30 - 17:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: YILDIRIM BEYAZIT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: KOÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: MARAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: ŞEREF BEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: ELBİSTAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: PEMBE SÜMBÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: KÖŞK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: KARAMAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: ŞEHİT ERKAN GEÇGEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEVLANA - Sokak: SÜMBÜL

09:30 - 13:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: 50.YIL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: BEKTAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİSAHRA - Sokak: İSTİKLAL

09:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: TÜRKERİ

09:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOKATKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: YAREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: MÜBAREK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: BİLLUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: İLKE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: ENEZ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: ALLIPULLU ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: GEZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: MOR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: ŞEHİT ADİL DOĞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOKATKÖY - Sokak: MAĞRUR

09:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: REŞADİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: SOĞUKPINAR

13:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: MUHTEREM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENKENT - Sokak: HOCA NASRETTİN

10:00 - 14:11 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: AHUDUDU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: BARIŞBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: İTİBAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: EMEKTAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: BUĞRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: EVLİYA ÇELEBİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: GAZİPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: HANLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: KARABEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: KOCA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: OKUL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: OKUL YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: İSKENDERPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: NAGEHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: YABAN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: ŞEYH EDEBALİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: ÖRF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: CEVVAL ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: BUDAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: AYLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: ASA ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: DÖNDÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: DUDAYEV

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: EBRU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: HİCAZ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: KIŞLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: KONDOL