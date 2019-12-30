Marmara Adası'nda elektrik kesintisi! UEDAŞ duyurdu: Marmara adasında elektrikler ne zaman gelecek?

Marmara Adası'nda elektrik kesintisi yaşandığı duyuruldu. Yaşanan problemin bir geminin denizaltı kablolarına verdiği zarar nedeniyle ortaya çıktığı bildirilirken ekiplerin arızayı çözmek adına çalışmalar yürüttüğü de vatandaşlara yapılan açıklamanın içerisinde yer alıyordu. Bunun üzerinde bölgede yaşayan vatandaşlar internet üzerinden Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda elektrikler ne zaman gelecek sorusunu internet üzerinden araştırmaya başladı. Peki, 30 Aralık Marmara adasında elektrikler ne zaman gelecek? İşte konuyla ilgili tüm gelişmeler ve detaylar…

UEDAŞ TARAFINDAN YAPILAN MARMARA ADASI ELEKTRİK KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

Güney Marmara'da elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), Marmara Adasında yaşanan elektrik kesintisi ile ilgili açıklamada bulundu.

Marmara Adası'nda yaşanan elektrik kesintisiyle ilgili UEDAŞ tarafından yapılan açıklamada, "Hizmet bölgemizde yer alan Balıkesir'e bağlı Marmara Adasında yaşanan elektrik kesintisi bir geminin denizaltı kablolarına zarar vermesi ile meydana gelmiştir. Bunun üzerine bölgede Kablo Test Aracı ve cihazlarla yapılan taramada karadan yaklaşık 6 bin 800 metre uzaklıkta patlak olduğu ekiplerimizce tespit edilmiştir." denildi.

Denizaltı hatlarda arıza giderme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle arızaya müdahale noktasında ekiplerin zorlandığını belirten UEDAŞ, aynı zamanda ada da jeneratör kurma çalışmalarının da başladığını bildirdi.

Ayrıca hava muhalefeti nedeniyle Erdek-Marmara-Avşa feribot seferlerinin iptal edildiği öğrenildi.

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