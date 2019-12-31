Elektrikler ne zaman gelecek? 31 Aralık BEDAŞ elektrik kesintisi programı!

Elektrikler ne zaman gelecek? sorusuna vatandaşlar yanıt aramaya başladı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım (BEDAŞ) 31 Aralık elektrik kesintisi programını duyurdu. Buna göre İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki kesintiler belli oldu. Bugün Esenyurt, Beylikdüzü, Eyüpsultan, Bayrampaşa gibi ilçelerinde kesintiler yaşanacak. Ülkemizde yaşanan kesintiler kurumun ilgili sitesinde güncel olarak yayınlanıyor. Peki Elektrikler ne zaman gelecek? Haberimizde, BEDAŞ 31 Aralık elektrik kesintisi programı yer alıyor.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah KAHRAMAN sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah AHMETDEDE,ALTUNİZADE BAĞ,ASUDE,AYTEN,CELEBOĞLU,DÜĞMECİLER,ESMA SULTAN,KILIÇALİ,KÜME,ÇAVUŞBAĞI sk 09:00-16:00 saatleri arasında yatırım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2251504)



- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 122.,35.,HÜRRİYET,KANUNİ sk 09:00-11:00 saatleri arasında Yatırım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2252901)



- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 2274. sk 09:00-14:00 saatleri arasında yatırım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2251537)



- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2221/1.,2223.,2224.,F sk 09:00-13:00 saatleri arasında YATIRIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2257399)



- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SAKARYA mah 1.SARMAŞIK,HOYRAT,YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY,ÇİÇEKLİ sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah SÖĞÜTLÜ,YILDIZTABYA sk 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2256527)



- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-TELSİZ mah 85/6.,85/7. sk 09:00-12:00 saatleri arasında yatırım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2256752)



- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-NİŞANCI mah FESHANE,HZ. HALİD,ZALPAŞA sk / İSLAMBEY mah HZ. HALİD sk 13:00-16:00 saatleri arasında yatırım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2258674)



- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 251.,259.,277. sk 09:00-13:00 saatleri arasında yatırım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2259208)



- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1986.,FATİH sk 09:00-13:00 saatleri arasında yatırım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2259219)



- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 853.,854. sk / KEMER mah KIŞLA sk 09:00-13:00 saatleri arasında yatırım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2258664)



- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah ŞEHİT AHMET YILDIZ sk / SAHİL mah AKTOPRAK,ASMAGÜL,AYÇA,BAŞARAN,BEYAZLALE,CENK,DAĞÇİÇEĞİ,DOKTORLAR,HACİVAT,HASIR,HÜR,II. BEYAZIT,KADER,KAYIŞ,KUMRAL,KUŞKALE,KÖŞK,MARMARA,SAMANYOLU,SUNA PEKUYSAL,SÜLEYMAN GAZİ,YILDIZ,YİĞİTLER,ÇAVDAR,İBRİŞİM,İLKE,İNCİ,ŞANLI,ŞEMSİ TEBRİZİ sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 2292. sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2259969)