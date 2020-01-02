Elektrikler ne zaman gelecek? 2 Ocak BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi programı!

Elektrikler ne zaman gelecek? sorusuna vatandaşlar yanıt aramaya başladı. Boğaziçi Elektrik Dağıtım BEDAŞ 2 Ocak 2020 elektrik kesintisi programını kamuoyuna duyurdu. İstanbul'da belli saatlerde yaşanacak olan planlı elektrik kesintileri hangi bölgede yaşanacak merak ediliyor. Peki elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 2 Ocak 2020 Perşembe günü itibariyle İstanbul'da elektrik verilemeyecek bölgeler
ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-NİŞANCI mah 1.MASLAK YOKUŞU,AHMET ÇELEBİ,AMCAZADE HÜSEYİNPAŞA,BABA HAYDAR,BABA HAYDAR CAMİİ,BABA HAYDAR KUYUSU,BABA HAYDAR ÇEŞMESİ,BABAHAYDAR MEKTEBİ,BALCI YOKUŞU,GÜLSUYU,HANIMOĞLU YAŞAR,MAGRİBİ,MUSTAFA RAKIM,NAZIRAĞA YOKUŞU,NAZPERVER,SELAHİ MEHMETBEY,SELAHİ ÇIKMAZI,ZALPAŞA,ÖVGÜ sk 09:00-16:00 saatleri arasında bakım calısması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2251791)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah 1025. sk 09:00-15:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2253940)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KEMER mah 935.,KEMER,ÇAĞLAYAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında yatırım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2254636)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 24.,ORDU sk 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2256602)
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-AHMEDİYE mah ÇATALCA YOLU sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2257436)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2240.,2241.,2242.,F sk / UĞUR MUMCU mah 2240.,2241.,2242.,H sk 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2256525)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 45.,AKDENİZ sk / NAMIK KEMAL mah 41.,41/1.,AKDENİZ,MOSTAR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2256552)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AKKAYA,ALTAN,CUMHURİYET BİLİNMEYEN,DOĞRU,DUMAN,DURGUN,FERAH,KANLICA,OKUL ALTI,TABYA,YENİ YOL sk 09:00-16:00 saatleri arasında YATIRIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2258921)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BALKAN,DERE OTU,EĞİTMEN ÇIKMAZI,KANLICA,OKUL ALTI,ON KASIM,YENİ YOL sk 09:00-16:00 saatleri arasında YATIRIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2258923)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah MOR SÜMBÜL,ARABAYOLU,BEYAZ LALE,KİREÇBURNU CAMİ,ÖZDENİZ sk / TARABYA mah ACAR KUBİLAY,ARABAYOLU,TAFLAN,TURUNÇ,YAYCIK ÇIKMAZI,YAYLA,ÖZ NEŞE,ŞALCIKIR sk 09:00-16:00 saatleri arasında YATIRIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2258929)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah ALAKIR,AZİM ÇIKMAZI,BULUT ÇIKMAZI,DİREKLİ,HACI ALİ PAŞA,HEKİM,MEHMET EFENDİ,MÜHENDİS HÜSEYİN,RAİF BEY,YÜZBAŞI CENGİZ TOPEL,ÇAM YOLU sk / TARABYA mah ÇAM YOLU sk 09:00-16:00 saatleri arasında YATIRIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2258932)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1036. sk / İNÖNÜ mah 354.,355.,356.,410.,MEHMET AKİF sk 09:00-17:00 saatleri arasında yatırım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2258997)
- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-OKLALI mah 23 NİSAN,BERKANT,ESKİ EDİRNE ASFALTI,KARÇİÇEĞİ,KAZAN,KEHRİBAR,KEKİK ÇIKMAZI,KELEBEK,KENAN,KERVAN ÇIKMAZI,KERİM ÇIKMAZI,KÜPTEPE,SERCAN,TEPECİK,TRAFO ÇIKMAZI,ÖZELLER sk 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2257945)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah DİLEK,ERSOY,ŞEHİT SERHAT ŞANLI sk / MERKEZ mah ÇİĞDEM sk 11:00-19:00 saatleri arasında Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2259030)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-NURTEPE mah CANFEZA,DAVET,ERHAN,KARADENİZ,KARADUT,KİTLE,ÇEŞME sk 01:00-03:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2258015)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇIRÇIR mah BETÜL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2259015)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-NURTEPE mah ÇEŞME sk 09:00-17:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2257853)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah AKRAN,AKYOL,AKÇİL,ALKIŞ,ARZU,ARZU ÇIKMAZI,ATAK,AYABAKAN,BABACAN,BALÇIK,BAYRAKDAR,BAŞPINAR,BEGONYA,BERK,BEYZA,BILDIRCIN,BUDAK,BUKET,BULGUR,BUYRU,DERE,DERNEK,DERNEK ÇIKMAZI,DİDEM,ERGUVAN,GALATA DERESİ,GELİNCİK ÇIKMAZI,GÜZELDERE,HAVZA,HAŞMET,HORASAN,HÜMA,KAMBER,MİNA,NARTANESİ,ORKİDE,PAPATYA,REYHAN,SUZAN,TALATPAŞA,TÜRKMEN,YEŞİLCE,YEŞİLÇAY,YOSUN,İŞÇİ,ŞEHİT CEVAT BAYRAKTAR sk / HARMANTEPE mah ABDİ İPEKÇİ,AKIN,ASLAN,ATAK,AYAZ,BEYLER,CAZİP,DERE,DERE ÇIKMAZI,DOĞU,EVLEK,GÜLBEN,GÜNEŞLİ,GÜRBÜZ,GÜZELDERE,HAYRAN,KAYA,KONAK,MERCAN,SUYOLU,TALATPAŞA,TAN,TARIM,TARIM ÇIKMAZI,UYANIK,YENİCE,YEŞİLCE,YÖRÜK,ÇELENK,ÖKTEN ÇIKMAZI,İDİL,İMREN,İSTEK sk / HÜRRİYET mah ANIL,HUDUT sk / ORTABAYIR mah ABA,ACAR,ADATEPE,AHMER,ALEV,ARKA,AZELYA,AĞAÇALTI,BELLER,BENGİSU,BENGİSU ÇIKMAZI,BİRBEN,DUTLUK,DÜZ,ERKILIÇ,FENER,GAZALİ,GEÇİT,GÜLBAŞ,GÜRHAN,HAKİM,HAKİM ÇIKMAZI,HARMAN,ITIR,KESKİNLER,KIRLANGIÇ,MAYIS,MECNUN,MERİH,MEYDAN,NURDOĞAN,SAMET,SARIGÖL,TALATPAŞA,TOPEL,TUNÇ,YENİ,YÜCELEN,ZİGANA,ÇAKMAK,ÇAY,ÇEŞMEBAŞI,ÇEŞMEBAŞI ÇIKMAZI,ÇUKUR,ŞAİR ÇELEBİ sk / TELSİZLER mah AKAD,AKBAL,ALAZ,ASIL,ATEŞ,ATICI,BAKIM,BALKON,BALTA,BALÇIK,BAĞIM,BEGÜM,BENEK,BEŞİK,BOZKIRAN,BOĞAZKALE,BRONZ,BULUŞ,BURHAN,BİRBEN,BİZİM,CANAN,CEYLİN,CİHANNUR,DERNEK,DUTLUK,EKMEKÇİ,ESKİ BELEDİYE,HORA,KEMER HATUN,MISRA,TALATPAŞA,TAŞKAYA,ULU,YEŞİLÇAY,ÖZDENİZ,ÖZGÜRLÜK,ÜLKÜMEN,İKİZLER,İPEKYOLU,ŞEHİT CEVAT BAYRAKTAR sk / ÇELİKTEPE mah ALKILIÇ,ALPTEKİN,ATABEY,BALIM,BOZOKLAR,BOĞAZİÇİ,CELALİ,DUTLUK,EMRE,ESTERGON,EYALET,GAYRETLİ,GEN 01:00-03:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2259012)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-EMNİYET EVLERİ mah BODUR,SEMERKANT sk / ORTABAYIR mah DUTLUK,ERKILIÇ,ERLER,TOPEL,YENİ,ZAMİR sk / ÇELİKTEPE mah ALTIN,ARAYÖN,ARPACIK,ASLI,ASMALI,ATİLLA,AYBEY,BAŞARI,BODUR,BURAK REİS,CELALİ,CEYHAN,DERCAN,DUTLUK,DİVAN,EFLAK,ELÇİ,ELİF,ESTERGON,GENÇ OSMAN,GEYİK,GÜLCAN,GÜLÇİN,HALİM,HAYAT,IŞIK,KAHRAMANLAR,KALYON,KANCA,KIYIBOYU,KOCA SİNAN,KOCA SİNAN ÇIKMAZI,KUBİLAY,KÖPRÜLÜ,MOHAÇ,NAMIK KEMAL,PİRİ REİS,RIFATPAŞA,SADIK,SADRAZAM,SEMERKANT,SULTAN MURAT,SUR,TUNABOYU,TURGUT REİS,VARDAR,YEDİVEREN,YENİYOL,YENİÇAĞ,ZADE,ZİYAPAŞA,ÇALDIRAN,ÇANAKÇI,ÇAĞ,ÇEMENZAR,ÖZLEM,ÖZVER,ÖZYURT,ÜÇOKLAR,İNCE,İNCİ,İSMET İNÖNÜ,ŞEHİT DOĞAN AYAZ sk 09:00-17:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2257883)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ALPEREN,ALTAN,CENGİZ TOPEL,MUSTAFA KEMAL,SEYRAN,ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR sk / KARADOLAP mah 2.FULYA,GELİNCİK,GÜNEY,KÜHEYLAN,NEŞELİ,OZAN,SAYA YOLU,TAŞDELEN,VEYSEL KARANİ,ÇALI,ÇIKRIK,ÖRGÜ sk / ÇIRÇIR mah ATİLLA,AŞIK VEYSEL,DİCLE,FEVZİ ŞEKER,GÜZEL,MUSTAFA KEMAL,NİHAL,SAYA YOLU,ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR sk 09:00-14:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2258993)
- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-OKLALI mah 23 NİSAN,BERKANT,ESKİ EDİRNE ASFALTI,KARÇİÇEĞİ,KAZAN,KEHRİBAR,KEKİK ÇIKMAZI,KELEBEK,KENAN,KERVAN ÇIKMAZI,KERİM ÇIKMAZI,KÜPTEPE,SERCAN,TEPECİK,TRAFO ÇIKMAZI,ÖZELLER sk 11:00-14:00 saatleri arasında bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2258747)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3120. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2258758)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah ABUHAYAT,DOLGUN,DİNÇ,ERKILIÇ,GAMZE,GÜL,KOZLU,İKBAL,İKBAL ALT sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2259271)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah ŞEHİT AHMET YILDIZ sk / SAHİL mah AKTOPRAK,ASMAGÜL,AYÇA,BAŞARAN,BEYAZLALE,CENK,DAĞÇİÇEĞİ,DOKTORLAR,HACİVAT,HASIR,HÜR,II. BEYAZIT,KADER,KAYIŞ,KUMRAL,KUŞKALE,KÖŞK,MARMARA,SAMANYOLU,SUNA PEKUYSAL,SÜLEYMAN GAZİ,YILDIZ,YİĞİTLER,ÇAVDAR,İBRİŞİM,İLKE,İNCİ,ŞANLI,ŞEMSİ TEBRİZİ sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 2292. sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2259971)
- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÖKÇEALİ mah AHSEN ÇIKMAZI,ASMA,AYDAN ÇIKMAZI,BAHÇE,BALKAN,BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK,BESTE,DRAMA,GEZEGEN,GEZER,GÖKOVA ÇIKMAZI,GÖKÇEALİ,GÖL ÇIKMAZI,GÖLCÜK ÇIKMAZI,GÜLKURUSU ÇIKMAZI,KAZIM KARABEKİR,MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK,MEHMET AKİF ERSOY,NERGİS,RAVZA,SANCAK ÇIKMAZI,SELAM ÇIKMAZI,SOĞUKSU,TÜRKÖZ,ZİYA GÖKALP,ÖZVERİ,İKİZLİ ÇEŞME,ŞAFAK ÇIKMAZI sk / KARAMANDERE mah MÜMİN ÇIKMAZI sk 09:00-12:00 saatleri arasında bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2258742)
- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ARKIN,CÖMERTTÜRK,GAZİ OSMAN PAŞA,MERTER,MUALLİM NACİ,SOKULLU MEHMET PAŞA,ULUBATLI HASAN,ZEYNEP KAMİL,ZİYA PAŞA sk / SANAYİ mah ERGENEKON,ESNAF,GAZİ OSMAN PAŞA,NEŞELİ,SİNAN PAŞA,TİRYAKİ HASAN PAŞA,VALİ,YEŞİLYURT,YILDIRAN,ÇAĞLAYAN sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2259380)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÖKEVLER mah 2245.,2312.,550.,551. sk 13:00-15:00 saatleri arasında Yatırım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2259357)
- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ALİÇAVUŞ sk / ÇAKIL mah AKTAŞ ÇIKMAZI,BERHUDAR,BERİL,CELAL İLALDI,DİNÇER,DİYAR,EGENUR,EKBER,EKER,EKREM ÇIKMAZI,ELA,ELMAS,ELÇİ,EMANET ÇIKMAZI,ERCAN ÇIKMAZI,ERCİHAN ÇIKMAZI,ERDAL,ERDİNÇ ÇIKMAZI,ERENGÜL,ERTÜRK ÇIKMAZI,ERYAMAN ÇIKMAZI,ERYILMAZ ÇIKMAZI,ERYİĞİT ÇIKMAZI,ERİK,ESAS ÇIKMAZI,FENER,GÜLİSTAN,MUSTAFA KEMAL ATATÜRK,NAZLIHAN,ÇAKIL YOLU,ÇATALCA,ÇAVUŞ,ÖZGÜ,ÜSTÜN,ÜZEYİR COŞKUN sk 09:00-16:00 saatleri arasında bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2259435)
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TÜRKOBA mah GÖKBULAK,GÜLDEFNE,TEPECİK,YEŞİLLİK,ÖZGÜRLÜK sk 09:00-17:00 saatleri arasında YATIRIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2260063)
- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah ADEMEFENDİ,KARADENİZ,MAKBUL,MUHTAR ENVER ÇAĞLAYAN,MUKADDER ÖKTEN,OLTU,OLUK,OTAĞ,OVA,ÇUKURÇEŞME,ÖKTEN,ÖMÜR,ŞAİR NECMETTİN HALİL ONAN,ŞEHİT KADRİ ÇAKMAKYAPAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında YATIRIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2260064)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 2.KEKLİK,BALABAN,BALIKÇIN,BOZDOĞAN,ERENLER,FLAMAN,FLORYA,GECEKUŞU,HÜD HÜD KUŞU,KARAKUŞ,KARTAL,KIZ KUŞU,KUĞU KUŞU,MARTI,PAPAĞAN,PUHU,SAKA KUŞU,SARI ASMA,SERÇE,SÜLÜN,YARASA,ZÜMRÜTÜ ANKA,ÇAYIR KUŞU,ÇAYLAK KUŞU,ÜVEYİK,ŞAKRAK KUŞU sk 09:30-14:30 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2259394)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah BALIKLI ÇIRPICI YOLU sk / TELSİZ mah 85/11.,85/4.,85/4A,85/4B,85/4C,85/4E,85/5.,85/6.,85/7.,85/9.,AKASYA,BALIKLI YOL,DURSUN KILIÇ,KARANFİL,LALE,LEYLAK,MANOLYA,NERGİS,ZAMBAK,ÇİĞDEM,İMDAT TORAMAN sk 09:30-11:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2261738)
- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR sk 16:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2261979)
- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah 14 NİSAN,AHMET TANER KIŞLALI,ANAFARTALAR,ANDAÇ,ANDELİP,ARGIT,DEMİRYOLU,GAZİ EVRENOS,HAREKET ORDUSU,KULÜP,SAADETLİ,SALİHİYE,SAİT FAİK ABASIYANIK,SERBESTİ,YAKUTÇU,YEŞİLKÖY İSTANBUL,ZÜMRÜT sk 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2262028)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah PELİT sk / SİYAVUŞPAŞA mah ŞAKAYIK sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-HAZNEDAR mah ADALAR,BİLGE,HEYBELİ,KINALI,MARMARA,MERİÇ,TAHİR,ÜÇLER,ŞEVKETDAĞ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2261742)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah ALİBEY sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah BURCU,CEYLAN,ECE,EMEL,GAMZE,GÖNÜL,HİMMET,KARAMEŞE,KEMERBURGAZ,OSMANPAŞA,PINARALTI,ZARİF,ÇINAR,ÇİM,ÜNLÜ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2263852)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah BAKİ,EMEL,GÜLŞEN,MİMOZA,ZÜHRE,İLKE sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-NURTEPE mah ALTUĞ,ARI,AYDEMİR,BAL,BALSUYU,BEDİR,BEYAZGELİNCİK,BİRSEN,DARGIN,DİYAR,EMİN,EYÜP SULTAN,GÜNEY,HAVADAR,HEYBETLİ,KINA,KISMET,LEYLAK,MALKOÇ,MALTA,MENEKŞE,MUTLUCAN,MİMAR,PETEK,SEDEF,SEZGİN,SOKULLU,YAMAN,ÇAM,ÇEMEN,ÖZELLER sk 12:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2261698)