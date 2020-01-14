İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? GDZ duyurdu: İzmir elektrik kesintisi yaşanan ilçeler...

Aliağa, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Güzelbahçe, Karabağlar gibi birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanıyor. Vatandaşlar internet üzerinden araştırmalarını sürdürürken GDZ tarafından yapılan duyuruda bazı ilçelerde gün boyu arıza çalışmaları yapılacağı bildirildi. Birçok kişinin hayat kalitesini ciddi oranda düşüren bu durum ile ilgili yapılan tüm duyuruları haberimizde derledik. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar…
ALİAĞA
09:00 16:00 ATA,MİTHATPAŞA CADDELERİ,ERTUĞRUL GAZİ,ORHAN VELİ,DUMLUPINAR,ÜNLÜ, KÖROĞLU,ŞAİR FUZULİ,ZİYA GÖKALP SOKAKLAR VE CİVARI
BAYRAKLI
09:00 17:00 ONUR MAHALLESİ, 7399/5, 7399/6, 7371 SOKAKLAR VE CİVARI
BERGAMA
09:30 11:00 GAZİPAŞA MAHALLESİ,YILAN YOKUŞU,İNCİRLİ MESCİT VE HACI İLYAS CADDESİ CİVARI
13:00 15:00 GAZİPAŞA MAHALLESİ,İNCİRLİ MESCİT VE DOĞANCI CADDESİ CİVARI
BEYDAĞ
10:00 16:00 ADAKÜRE MAHALLESİ,MERKEZ SOKAK TR1
BUCA
09:00 17:00 ADATEPE MAHALLESİ,28/7,28/1,28/2 SOKAKLAR VE CİVARI
09:00 17:00 YEŞİLBAĞLAR MAHALLESİ,637/20-637/19-637/45-637/49-692/4-637/40 SOKAKLAR VE CİVARI
09:00 17:00 YEŞİLBAĞLAR MAHALLESİ,647/20-647/21-646/19-647/17-637/62 SOKAKLAR VE CİVARI
09:00 17:00 YEŞİLBAĞLAR MAHALLESİ,637/49-637/52-637/55-647/52-647/59-289-289/44 SOKAKLAR VE CİVARI
09:00 17:00 YEŞİLBAĞLAR MAHALLESİ,679/15-695/8-İSMAİL SİVRİ CADDESİ-637/19-695/5 SOKAKLAR VE CİVARI
09:00 17:00 GÖKSU MAHALLESİ,679-679/20-679/23-679/24-679/18 SOKAKLAR VE CİVARI
09:00 17:00 YEŞİLBAĞLAR MAHALLESİ,637/21-637/32-692/2-637/4 SOKAKLAR VE CİVARI
ÇEŞME
09:00 12:00 SAKARYA MAHALLESİ,DALYAN CADDESİ,3011 SOKAK VE CİVARI
09:00 12:00 TRT DALYAN VERİCİLER,DALYAN TURKCELL-VODAFONE,AYASARANDA MEVKİİ, HASAN SAKARYA ÖZEL TR.
ÇİĞLİ
09:00 12:00 AHMET TANER KIŞLALI MAHALLESİ, 6800, 6762, 6808 SOKAKLAR VE CİVARI
09:00 12:00 AHMET TANER KIŞLALI MAHALLESİ, 6800, 6762, 6808 SOKAKLAR VE CİVARI
09:00 12:00 AHMET TANER KIŞLALI MAHALLESİ, 6800, 6762, 6808 SOKAKLAR VE CİVARI
DİKİLİ
09:30 14:00 CUMHURİYET MAHALLESİ,ATATÜRK CADDESİ BİR BÖLÜMÜ BAHRİYE ÜÇOK CADDESİ BİR BÖLÜMÜ,342, 357,359,376 SOKAKLAR VE CİVARI
FOÇA
09:00 10:00 FOÇA YAĞ,AREM TARIM ÜRÜNLERİ ,TÜRK TELEKOMİKASYON ,PERİHAN ALEMDAROĞLU,SAYILAN PETROL VE CİVARI
09:00 17:00 İSKENDER CELEP -AYCAN DİRİM-ALİ NEZİH BAYIK VE CİVARI
GÜZELBAHÇE
09:00 16:00 ÇAMLI MAHALLESİ
09:00 16:00 YELKİ,ÇAMLI,KAHRAMANDERE MAHALLELERİ
KARABAĞLAR
09:00 17:00 KARABAĞLAR MAHALLESİ,5657-5661-5667-5671-5672-5673-5673/4-5674-5677-5678- SOKAKLAR VE CİVARI
09:00 17:00 KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ,TÜRBE,YILDIZ CADDELERİ,9001-9002-9003-9004-9009-9010-9022-9070-9218 SOKAKLAR VE CİVARI
09:00 10:00 KARABAĞLAR MAHALLESİ 4544-4552-5714/1-3095-3096-3097-3098-3099-3094 SOKAKLAR
10:00 11:00 NEZİRE MERZECİ İLKOKULU,ESKİİZMİR CADDESİ,SEVGİ MAHALLESİ