İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? GDZ duyurdu: İzmir elektrik kesintisi yaşanan ilçeler...

Aliağa, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Güzelbahçe, Karabağlar gibi birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanıyor. Vatandaşlar internet üzerinden araştırmalarını sürdürürken GDZ tarafından yapılan duyuruda bazı ilçelerde gün boyu arıza çalışmaları yapılacağı bildirildi. Birçok kişinin hayat kalitesini ciddi oranda düşüren bu durum ile ilgili yapılan tüm duyuruları haberimizde derledik. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar…

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

ALİAĞA

09:00 16:00 ATA,MİTHATPAŞA CADDELERİ,ERTUĞRUL GAZİ,ORHAN VELİ,DUMLUPINAR,ÜNLÜ, KÖROĞLU,ŞAİR FUZULİ,ZİYA GÖKALP SOKAKLAR VE CİVARI

BAYRAKLI

09:00 17:00 ONUR MAHALLESİ, 7399/5, 7399/6, 7371 SOKAKLAR VE CİVARI

BERGAMA

09:30 11:00 GAZİPAŞA MAHALLESİ,YILAN YOKUŞU,İNCİRLİ MESCİT VE HACI İLYAS CADDESİ CİVARI

13:00 15:00 GAZİPAŞA MAHALLESİ,İNCİRLİ MESCİT VE DOĞANCI CADDESİ CİVARI

BEYDAĞ

10:00 16:00 ADAKÜRE MAHALLESİ,MERKEZ SOKAK TR1

BUCA

09:00 17:00 ADATEPE MAHALLESİ,28/7,28/1,28/2 SOKAKLAR VE CİVARI

09:00 17:00 YEŞİLBAĞLAR MAHALLESİ,637/20-637/19-637/45-637/49-692/4-637/40 SOKAKLAR VE CİVARI

09:00 17:00 YEŞİLBAĞLAR MAHALLESİ,647/20-647/21-646/19-647/17-637/62 SOKAKLAR VE CİVARI

09:00 17:00 YEŞİLBAĞLAR MAHALLESİ,637/49-637/52-637/55-647/52-647/59-289-289/44 SOKAKLAR VE CİVARI

09:00 17:00 YEŞİLBAĞLAR MAHALLESİ,679/15-695/8-İSMAİL SİVRİ CADDESİ-637/19-695/5 SOKAKLAR VE CİVARI

09:00 17:00 GÖKSU MAHALLESİ,679-679/20-679/23-679/24-679/18 SOKAKLAR VE CİVARI

09:00 17:00 YEŞİLBAĞLAR MAHALLESİ,637/21-637/32-692/2-637/4 SOKAKLAR VE CİVARI

ÇEŞME

09:00 12:00 SAKARYA MAHALLESİ,DALYAN CADDESİ,3011 SOKAK VE CİVARI

09:00 12:00 TRT DALYAN VERİCİLER,DALYAN TURKCELL-VODAFONE,AYASARANDA MEVKİİ, HASAN SAKARYA ÖZEL TR.

ÇİĞLİ

09:00 12:00 AHMET TANER KIŞLALI MAHALLESİ, 6800, 6762, 6808 SOKAKLAR VE CİVARI

09:00 12:00 AHMET TANER KIŞLALI MAHALLESİ, 6800, 6762, 6808 SOKAKLAR VE CİVARI

09:00 12:00 AHMET TANER KIŞLALI MAHALLESİ, 6800, 6762, 6808 SOKAKLAR VE CİVARI

DİKİLİ

09:30 14:00 CUMHURİYET MAHALLESİ,ATATÜRK CADDESİ BİR BÖLÜMÜ BAHRİYE ÜÇOK CADDESİ BİR BÖLÜMÜ,342, 357,359,376 SOKAKLAR VE CİVARI

FOÇA

09:00 10:00 FOÇA YAĞ,AREM TARIM ÜRÜNLERİ ,TÜRK TELEKOMİKASYON ,PERİHAN ALEMDAROĞLU,SAYILAN PETROL VE CİVARI

09:00 17:00 İSKENDER CELEP -AYCAN DİRİM-ALİ NEZİH BAYIK VE CİVARI

GÜZELBAHÇE

09:00 16:00 ÇAMLI MAHALLESİ

09:00 16:00 YELKİ,ÇAMLI,KAHRAMANDERE MAHALLELERİ

KARABAĞLAR

09:00 17:00 KARABAĞLAR MAHALLESİ,5657-5661-5667-5671-5672-5673-5673/4-5674-5677-5678- SOKAKLAR VE CİVARI

09:00 17:00 KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ,TÜRBE,YILDIZ CADDELERİ,9001-9002-9003-9004-9009-9010-9022-9070-9218 SOKAKLAR VE CİVARI

09:00 10:00 KARABAĞLAR MAHALLESİ 4544-4552-5714/1-3095-3096-3097-3098-3099-3094 SOKAKLAR

10:00 11:00 NEZİRE MERZECİ İLKOKULU,ESKİİZMİR CADDESİ,SEVGİ MAHALLESİ