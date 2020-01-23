Elektrik kesintisi: 23 Ocak elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ duyurdu!

Boğaziçi Elektrik Dağıtım (BEDAŞ) 23 Ocak elektrik kesintisi programını duyurdu. Sabah saatlerinden itibaren evlerinde veya işyerlerinde kesinti yaşayan vatandaşlar '' Elektrikler ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. BEDAŞ güncel arıza ve planlı kesintileri resmi sitesinden duyuruyor. Bugün yaşanacak olan Anadolu ve Avrupa yakasındaki kesintiler tam liste halinde haberimizde derlendi. Buna göre; 23 Ocak elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? BEDAŞ duyurdu!

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah BİLGİLİ sk / ATATÜRK mah AKKOR,ERTAŞ,HAYDAR,HUKUK,MAHİR,PALA,SELAHATTİN EYYUBİ,YAZ sk / HİCRET mah BERKSOY,ULUBATLI HASAN,YILDIRIM BEYAZIT,İSMET İNÖNÜ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2315168)



- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KIZILCAALİ mah BAŞKOMUTAN ATATÜRK,GÜLFİDAN,GÜZÜN ÇIKMAZI,HALK ,KARAKAYA,KARAKOÇAN ÇIKMAZI,KARBEYAZ ÇIKMAZI,KARINCA ÇIKMAZI,KASAP ÇIKMAZI,NURHAYAT ÇIKMAZI,ORKİDE,PAMUK,SAMET sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2315207)



- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah ADEM YAVUZ,AHMET CELALETTİN,ARDIÇ,ASLANBAŞ,BOZTEPE,EMİRGAN 1.,EMİRGAN 2.,EMİRGAN 3. ÇIKMAZI,HANEDAN ÇIKMAZI,KANLIKAVAK DERESİ,KARANFİL,KOZLU,POSTA YOLU,POSTA YOLU ALTI,POSTA YOLU ARKASI,TOROS ÇIKMAZI,YILDIRIM,ÇAĞLA sk / REŞİTPAŞA mah ESENGÜL,KUMOĞLU,POSTA YOLU sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314915)



- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah BÜYÜKDERE sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314931)



- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah ALİ FUAT BAŞGİL,ATLAS,GÖKTÜRK,ÖZGECAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314894)



- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah ADALI,ADALI FETTAH,BEBEK ARNAVUTKÖY,BEYAZGÜL,DULKADİROĞULLARI,ERZURUMLU ŞÜKRÜ PAŞA,MUMHANE,ÇEŞME,ÜVEZ sk / KURUÇEŞME mah AHMET ADNAN SAYGUN,AKINCILAR ARALIĞI,AKINCILARBAYIRI,BUĞDAY ÇIKMAZI,COŞKUNLAR,FİDE,KIRBAÇ,KURUÇEŞME ÇIKMAZI,MERDİVEN,MUHTAR ABDULLAH,MUHTAR ALİ RIZA,MUHTAR HÜSEYİN,MUHTAR NURETTİN,YEŞİLPINAR,YOL,ÇAĞRI,ÇEŞMEÇINAR,ÇINARLIÇEŞME,ÖZEFE sk / KÜLTÜR mah AHMET ADNAN SAYGUN,BUDAK,KÖRKADI,TURİZM SİTESİ YOLU,İETT BLOKLARI YOLU sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2315269)



- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah ADALI,ADALI FETTAH,BEBEK ARNAVUTKÖY,BEYAZGÜL,DULKADİROĞULLARI,ERZURUMLU ŞÜKRÜ PAŞA,MUMHANE,ÇEŞME,ÜVEZ sk / KURUÇEŞME mah AHMET ADNAN SAYGUN,AKINCILAR ARALIĞI,AKINCILARBAYIRI,BUĞDAY ÇIKMAZI,COŞKUNLAR,FİDE,KIRBAÇ,KURUÇEŞME ÇIKMAZI,MERDİVEN,MUHTAR ABDULLAH,MUHTAR ALİ RIZA,MUHTAR HÜSEYİN,MUHTAR NURETTİN,YEŞİLPINAR,YOL,ÇAĞRI,ÇEŞMEÇINAR,ÇINARLIÇEŞME,ÖZEFE sk / KÜLTÜR mah KÖRKADI sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2315267)



- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKŞEMSETTİN,ALPEREN,ALTAY,ATIF ÇIKMAZI,GÜNEŞ,HANIMELİ,MEHMET AKİF,OĞUZ KAAN,ZARİFE,ÇELTİK sk / YEŞİLPINAR mah CAN,PAMUK,ÖZLEM sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314949)



- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ZÜBEYDE HANIM mah 1283.,1286.,1287.,1288.,1288/1.,1289.,1291.,1291/1. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314992)



- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3036.,3038.,3084.,3088.,AKÇABURGAZ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314366)



- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah DERVİŞ EROĞLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314367)



- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah ADNAN MENDERES sk / OSMANGAZİ mah 2661.,2662.,GAZİ,GÜFTE,MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK,MISRA,PAPATYA,VATAN,ŞAFAK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2314362)



- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah 1022.,1027.,FATİH SULTAN MEHMET,ŞEHİT HAKAN YILMAZ sk / ÜÇEVLER mah 888. sk 1028. SOKAK 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2316768)



- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-TOPKAPI mah ADIVAR,ALİ BABA,BİROL,DR. NÂSIRBEY,EMEK,GUREBA HASTANESİ,GÜLEÇ,KÜRKÇÜ BOSTANI,MOROVA,PAZAR TEKKESİ,SEFA BOSTANI,TATLIPINAR,ŞEHİT ALPAY BAŞARAN sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2311580)



- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MEVLANAKAPI mah ASMALI AKTAR,BIÇKI,DUTLU BAKKAL,ELİF LAMET,GAYE,HACI EVLİYA CAMİİ,HASIRCI MELEK,KALEDİBİ,KARABAŞ AKARCASI,KATİP MURAT CAMİİ,KÜÇÜK SARAY MEYDANI,MEVLANAKAPI,MİMAR ACEM CAMİİ,MİMAR KASIM,MİMAR KASIM ARALIĞI,NECEF,SEZAİ HASAN,YAYLA,ÇORLULU ALİPAŞA sk / MUHSİNE HATUN mah BATUMLU sk / SEYYİD ÖMER mah ALTIMERMER,ALYANAK,BOSTANİÇİ,DEVİRHAN,EMRULLAH EFENDİ,EMRULLAH EFENDİ ARALIĞI,ESKİ VEZİR,ESKİ VEZİR ARALIĞI,EVLİYA ATA,HALİDE EDİP ADIVAR,KAPIAĞASI İBRAHİM EFENDİ,MECİTBEY,MİSMARCI 1.,UZUN HALİL,UZUN YUSUF CAMİİ,UZUN YUSUF CAMİİ ÇIKMAZI,UZUN YUSUF MEKTEBİ,VANİ DERGAHI,YAYLA,YAYLAK,ŞEYH HÜSAMETTİN sk / ŞEHREMİNİ mah BÜYÜK SARAY MEYDANI,DEĞİRMEN ÇIKMAZI,DİBEKÇİ ALİ,ELİF LAMET,ESKİ VEZİR,KAYGULU BABA,KAŞIKÇI MEKTEBİ,KAŞIKÇI MEKTEBİ ÇIKMAZI,KÜÇÜK SARAY MEYDANI,MAZHAR EFENDİ,MEVLANAKAPI,MEVLANAKAPI 1. ÇIKMAZI,MEVLANAKAPI 2. ÇIKMAZI,MİMAR KASIM,MİMAR KASIM 1. ÇIKMAZI,MİMAR KASIM 2. ÇIKMAZI,SARAY BOSTANI,YAYLA,YAYLAK,ZİYA GÖKALP,ŞEYH CELAL sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2311579)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ANADOLU,BAŞAK,ESER,GONCA,GÜL,KAFKAS,RUMELİ,TEPEÜSTÜ,ÇAĞRI sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2317418)



- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AKASYA,1.ATA,1.ATEŞ,1.AY IŞIĞI,1.AYAZMA,1.AYDIN,1.CAN,1.CANAN,1.CEVİZ,1.CİHAN,1.DERYA,1.DİLEK,1.ERAY,1.GONCA,1.KAHRAMAN,1.KALE,1.KEKLİK,1.KIRLANGIÇ,1.MARTI,1.MİMOZA,1.NEŞE,1.NİLÜFER,1.PINAR,1.SEDİR,1.TOMURCUK,1.YILDIZ,1.YILMAZ,1.ÇELİK,1.ŞEBNEM,10.GÜL,2.BÜLBÜL,2.EFE,2.KARDELEN,2.KARTAL,2.KAYIN,2.KAYNAK,2.SERÇE,2.SÖĞÜT,2.ÇAYIR,2.ŞEN,3.BAHÇE,3.GÜRGEN,3.IHLAMUR,3.KANARYA,3.KARANFİL,3.MEŞE,3.YAKUT,3.ZAMBAK,4.DEFNE,4.ÇINAR,4.ÇİMEN,5.MENEKŞE,5.SÜMBÜL,ALANCIK,ALTKÜME,ARDINÇ,AVŞA,AÇELYA,BELEDİYE,BENTLER,BORA,BURGAZ YOLU,BİRLEŞİK,CAMİİ,CEBECİ,CUMHURİYET,DARI,DEMET,DOLUNAY,DUMANLI YOL,DİŞBUDAK,EBRU,FİDAN,GÖKNAR ÇIKMAZI,GÖKTÜRK,GÜVERCİN,HACI AHMET,HARMANLAR,HAYAL,HAYAT,HİLAL,ILGIN,IŞILDAR,KABAN,KADİFE,KEMER BOYU YOLU,KILINCI GÖL,KUMLUGEÇİT,KÖPRÜBAŞI,KİRAZLI YOLU,LALEZAR,LAVANTA,MELİSA,MEMBA,MERİÇ,MISIR,MİS,NAKIŞ,NAZLI,NEHİR,OKURLAR,OVA,OVACIK,PALMİYE,PANAYIR ÇAYIRI,PELİT,PIRLANTA,PLATO,PİRAMİT,RABİA,RUMELİ,SALKIM,SERA,SOYDAN,SÜVARİ,TAN,TELEKOM,TURKUAZ,TÜLAY,TÜRKMEN,YEŞİL VADİ YOLU,YOLCU,YUMAK,YÜCEL,YİĞİT,ÇALIŞKAN,ÇAM,ÇAMGÜZELİ,ÇAMLICA,ÇAMLIK,ÇEŞMEBAŞI,ÇIKMAZ,ÇOBANYILDIZI YOLU,ÜSTKÜME,İRİS,İSTANBUL,ŞİFA sk / MİMAR SİNAN mah 1.BURCU,1.CAMİ,1.GÜNBATIMI,1.HAYAT,1.HUZUR,1.KEKİK,1.KUMRU,1.LEYLAK,1.SEVİNÇ,1.ÇAKMAK,1.ÇAMLIK,2.ATMACA,2.CANAN,2.CEVİZ,2.DENİZ,2.FİLİZ,2.KESTANE,2.KÜLTÜR,3.YASEMİN,4.KANARYA,4.NEŞE,7.GÜL,ABDULHAMİT HAN,AHİ,ATA,AY,AYHAN,AYIŞIĞI,BAHÇEKÖY,CENDERE YOLU,DELEN,DERE,DEVRİM,ESİNTİ,FATİH,FIRIN,FISTIK,GÜNER,HAMİDİYE,IŞIK,KART 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2317913)



- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1426.,GAZİ CEBECİ sk / ESENTEPE mah 2904.,2905.,2906.,2907.,2908.,2909.,2910.,2911.,2912. sk / GAZİ mah 1365.,1372.,1373.,1374.,1375.,1375/1.,1375/2.,1375/3.,1375/4.,1376.,1377.,1377/1.,1378.,1422.,1423.,1423/2.,1424.,1426.,1500.,GAZİ CEBECİ,İSMETPAŞA,ŞEHİT NURETTİN ATEŞ sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1426.,1500. sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2315996)



- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah ADNAN KAHVECİ,MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK,MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 1.,MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 2.,MEHMET AKİF ERSOY sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2316083)



- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 14.YOL,15.YOL,16.YOL,17.YOL,18.YOL,19.YOL sk 11:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2320023)



- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah AKVARYUM,BEGÜM,BOSTAN,DENİZ,DUYGU,GÖKÇE,GÜNEŞ,IŞIL,MELİSA,MİMAR,SEBAT,ZİYA GÖKALP,ÖZKAN sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2319436)



- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKPINAR mah 1.MERİÇ,BEYCEĞİZ,BEYŞEHİR,EBER,EĞRİDİR ,FİDE,GEZEGEN,GÖKSU,GÜLLÜK,KARASU,KIZILIRMAK ,MANYAS,SAPANCA,SUNGURBEY,SUSURLUK ,TUZLA ,UZUNGÖL ,YARIMCA,YEDİGÖL ,İBRAHİM HAKKI sk / IŞIKLAR mah ADATEPE ,BAHARİYE,CENAP ,EGE ,HAZAR ,IŞIKLAR İSTANBUL ,KASİDE ,KUZEY ,YEŞİL VADİ,ZEYTİNDALI sk / İHSANİYE mah DERBENT ,DEREBOYU ,GÖKKUŞAĞI,KADIRGA ,KIRÇİÇEK,MERMER ,İHSANİYE İSTANBUL sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2319455)



- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ARMA,AYTEKİN,EBRU,ERDİNÇ,FEDAİ,HİSAR,ONURLU,SİNEM,UFUK,VENÜS,ZİYA GÖKALP,İHSAN sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2319434)



- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2230.,ADNAN KAHVECİ sk / HÜRRİYET mah 2203.,ADNAN KAHVECİ,AKGÜVERCİN,BILDIRCIN,BUSE,BÜLBÜL,DALGIÇ,DEVE KUŞU,DOĞAN,EBABİL,GÜVERCİN,KANARYA,KIYI,PAPAĞAN,PELİKAN,SAKA,SÜLÜN,TAVUS KUŞU,TOYGAR,TURNA,ŞAHİN,ŞAKAYIK sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2319406)



- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 25.,40.,42.,44.,46.,8.,LALEZAR sk 13:30-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2319408)



- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah DEVRİM,FİRUZKÖY BULVARI sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah AYDIN,BEYOĞLU,FİRUZKÖY BULVARI,KAYABAŞI,MUTLULUK,ÇETİN sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2319414)



- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1004.,1006.,1008.,1010.,1011.,1012.,1013.,1014.,1031.,1034.,1035.,1036.,1037.,1039.,1040.,1041.,1042.,1043.,1044.,1045.,1046.,1047.,1048.,1049.,1050.,1051.,1052.,1053.,1056.,1057.,1058.,1059.,1060.,1061.,990.,991.,992.,MEHMET AKİF sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2319462)



- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 718.,733.,734.,735.,740.,ESENLER sk / ÇINAR mah 781.,782.,784.,785.,787.,802.,803.,804.,820.,ESENLER sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2319480)



- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah AKGÜL,ALPARSLAN,ARABAYOLU,BAYRAK,DUYGU,GÜLCE,PROF. DR. AYKUT BARKA,SEFARET,TABYALAR,ÜLKER,ŞİRİNOĞLU sk / TARABYA mah ARABAYOLU sk 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2319318)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-EMNİYET EVLERİ mah BATI,BODUR,EMNİYET,ETİ,GÜÇLÜ,KABATAŞ,SEMERKANT,YOLAÇAR sk / ORTABAYIR mah ABA,ADATEPE,BACADİBİ,BACADİBİ ÇIKMAZI,DUTLUK,ERKILIÇ,ERLER,GÜLBAŞ,HARMAN,HÜNKAR,KIRLANGIÇ,SARIGÖL,TOPEL,YENİ,ZAMİR,ZİGANA,ÇAKMAK,ÇAMARDI,ÇEŞMEBAŞI,ŞAİR ÇELEBİ sk / ÇELİKTEPE mah ALTIN,ARAYÖN,ARPACIK,ASLI,ASMALI,ATİLLA,AYBEY,BAŞARI,BODUR,BUHARA,BURAK REİS,CELALİ,CENGİZ,CEYHAN,DEPO ARKASI,DEPO ARKASI ÇIKMAZI,DERCAN,DERYA,DUTLUK,DİVAN,EFLAK,ELÇİ,ELİF,ESTERGON,FATİH SULTAN MEHMET,GENÇ OSMAN,GEYLANİ,GEYİK,GÜLCAN,GÜLÇİN,HALİM,HAN,HAYAT,HOŞGÖR,IŞIK,KAHRAMANLAR,KALYON,KANCA,KAPTAN,KARAHİSAR,KIYIBOYU,KOCA SİNAN,KOCA SİNAN ÇIKMAZI,KORKUT,KUBİLAY,KÖPRÜLÜ,MAHMUT ŞEVKET PAŞA,MOHAÇ,NAMIK KEMAL,PİRİ REİS,RIFATPAŞA,SADIK,SADRAZAM,SEMERKANT,SULTAN MURAT,SUR,SİPAHİ,TUNABOYU,TURGUT REİS,VARDAR,YEDİVEREN,YENİYOL,YENİÇAĞ,ZADE,ZİYAPAŞA,ÇALDIRAN,ÇANAKÇI,ÇAĞ,ÇEMENZAR,ÖZLEM,ÖZVER,ÖZYURT,ÜÇOKLAR,İMALAT,İNCE,İNCİ,İSMET İNÖNÜ,ŞAİRANE,ŞEHİT DOĞAN AYAZ sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah GÜNEY 1 sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2320354)



- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah HEREKE sk / ZAFER mah AHMET YESEVİ,BABAOCAĞI,CUMHURİYET,DAMLA,GÖKDAĞI,KUMRULU,KURULTAY,TÜRKBEYİ,TÜRKİSTAN,YEŞİL,İPEK 1 sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2318046)



- sk / CEVİZLİK mah HAMAM,HUBAN,REYHAN,İSTANBUL sk / KARTALTEPE mah YAKUP ŞEVKİ sk / SAKIZAĞACI mah ASMALI SAKIZ,HEYET,MUHARRİR AHMET RASİM,YURT SAHİBİ,İSTANBUL sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ,ARALIK,HATBOYU ÇIKIŞI,HAZIRLIK,HUBAN,MEKTEP ARKASI,MEKTEP YOLU,MUHTAR TAHSİN,REYHAN,İSTANBUL sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2316547)



- ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 10.,11.,11/1.,11/4.,12.,12/1.,13.,14.,225.,227.,231.,29/1.,62/1.,62/2.,62/2A,62/3.,62/4.,62/5.,62/6.,62/7.,63.,64/2.,64/6.,64/7.,9.,İSA YUSUF ALPTEKİN sk / SÜMER mah 211.,29/1.,29/10.,29/11.,29/12.,29/13.,29/4.,29/9.,ŞEHİT PİYADE ER YAŞAR YEŞİLKIR sk 13:00-14:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2316550)



- // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah ŞEHİT İSMET ÇAVUŞ sk / SÜMER mah 203.,204.,211.,29/11.,29/14.,29/15.,29/5.,29/7.,29/9.,30/13.,30/4.,5.,8/2.,8/3.,ÇİÇEK,ŞEHİT ER YAVUZ BAHAR,ŞEHİT PİYADE ER YAŞAR YEŞİLKIR sk 15:00-16:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2316551)



- ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah PROF. DR. MUAMMER AKSOY sk / GÖKALP mah 257.,38.,38/2.,39.,39/6.,39/7.,39/8.,44/2.,44/6.,46.,47.,47/1.,47/2.,47/3.,47/4.,47/5.,47/6.,48.,48/1.,48/2.,48/3.,48/4.,48/5.,48/6.,51/1.,52.,54/2.,54/4.,54/7.,58. BULVAR,73/3.,HASAN SEVİM,PROF. DR. MUAMMER AKSOY sk 09:30-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2316545)



- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah HUBAN,REYHAN,İSTANBUL sk / SAKIZAĞACI mah ASMALI SAKIZ,HEYET,MUHARRİR AHMET RASİM,YURT SAHİBİ,İSTANBUL sk / YENİMAHALLE mah HAZIRLIK,MEKTEP ARKASI,İSTANBUL sk / 13:00-14:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2316548)



- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 2-5-6. KISIM mah 19 MAYIS,DUMLUPINAR,NERGİS YOLU sk / 15:15-16:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2316549)



- ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 239.,250.,255.,256.,258.,259.,39.,39/4.,39/6.,39/8.,42/3.,42/4.,44/1.,44/2.,44/4.,44/5.,44/6.,44/7.,46.,46/4.,47.,48.,48/4.,48/5.,49/1.,49/2.,51.,51/2.,51/3.,51/4.,58. BULVAR,58/3.,58/4.,58/5.,HASAN SEVİM,MEKTEP ÖNÜ sk / YENİDOĞAN mah 239.,42/5.,42/6.,46.,48.,58. BULVAR,58/2.,58/3.,ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN sk 09:30-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2316531)



- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah KARAKAŞ sk 19:00-20:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2320231)



- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 613.,AYDIN,HÜRRİYET,MEVLANA,TUNÇ,YEŞİL YUVA,YEŞİLOVA YAN YOLU sk 13:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2320447)



- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah / BALABAN mah / SANCAKTEPE mah 16:00-17:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2317992)



- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ERTUĞRULBEY sk / BEYCİLER mah MUDANYA sk / FEVZİPAŞA mah ACIBADEM,AKGÜL,AKINALP,AMASYA,ASUDE,AYGÜL,AĞAÇLI,BAHÇELİ,BAĞDAŞ,BEHİÇ,BENGİ,CENGİZ,DERMAN,DOĞANAY,FLORYA,GAZİPAŞA,GÖLET,GÜLSEVER,GÜLÇİN,HURMA,HÜNKAR,KANUNİ,KARAAĞAÇ,KARABULUT,KETEN,KINALI KAVŞAĞI,KOZPINAR,KRİSTAL,KUŞAK,KÜRE,NADİR,NAMIK KEMAL,NANE,SARIPAŞA,SELİMİYE,YALNIZ,YAVER,YUSUF ZİYA KAYA,ZÜBEYDE HANIM,ZİYA GÖKALP,ÇAMLICA,ÇAYBAŞI,ÇAĞLA,İLKYAZ,İSMAİL HAKKI BİLGİÇ,ŞİMŞEK sk / ÇELTİK mah İSKENDERİYE sk / İSMETPAŞA mah AKDAL,DOBRA,DOKTORLAR,DUMAN,DURAK,EVREN,FERİDE,GAZİ RECEP ASLANTÜRK,GELİN,GÖLET,GÜLBAHAR,GÜLNAZ,GÜNBEY,GÜNEBAKAN,HALİÇ,HAZAN,ISIRGAN,KIVRIMLI,KÖPRÜ,LALE BAHÇE,LAVANTA,MAREŞAL,MATARACI,METE,NAGİHAN,NAM,NAMIK KEMAL,NAZAR,NEVİN,ORAL,ORHANGAZİ,PAMUKTEPE,TABİP,TAŞMERDİVEN,TÖRE,ULUKAN,UYANIK,UZAY,VAHDETTİN,VARDAR,YASEMİN,YEMEN,YÖRÜK,ÇAMLICA,ÇOBANYILDIZI,ÖZEL,İKBAL,İRİS,İŞCAN,ŞAİR AKİF sk 16:00-17:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2317991)



- KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah sk / BALABAN mah sk / BEYCİLER mah sk / BÜYÜK ÇAVUŞLU mah sk / SANCAKTEPE mah sk / SAYALAR mah sk / SEMİZKUMLAR mah sk / SEYMEN mah sk / YOLÇATI mah sk / ÇAYIRDERE mah sk / ÇELTİK mah sk / İSMETPAŞA mah sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-HALLAÇLI mah sk 16:00-17:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2317994)



- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE, BALABAN mah 16:00-17:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2317997)



- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah ALBAYRAK,BENT,SAMİ ALBAYRAK sk 16:00-17:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2317993)